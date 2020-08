Deutsche Kolonialherren und deutsches Geld im Libanon… Außenminister Maas im Libanon: „Die politische Elite muss umdenken“ (RT Deutsch)

Außenminister Heiko Maas und Elmar Brok, langjähriger Vorsitzender im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des EU-Parlaments, bewerten die Lage im Libanon im Hinblick auf Aufbauhilfen und notwendige Veränderungen im Land. Maas fordert ein „Umdenken der politischen Elite“.

Der Libanon brauche „tiefgreifende wirtschaftliche Reformen“, heißt es in dem Statement des deutschen Außenministers Heiko Maas schon vor seiner Reise in den Libanon. Dort sagte er dann auch: „Es gibt nicht viel in diesem Land, was bleiben kann, wie es ist.“

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/29fz

