Von Sebastian Carlens

Mit dem »demokratischen Protest« in Hongkong ist es so eine Sache. Der bekannte Aktivist Kong Tsung-gan, seit den »Regenschirm«-Unruhen 2015 eine ständig im Westen herumgereichte Figur, ist verschwunden.

weiter zum Artikel hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/384033.westliche-lieblinge-des-tages-hongkong-demokraten.html





Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related