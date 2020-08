Fitch Ratings bewertet die Investitionsbonität in Russland weiterhin als stabil. Eine niedrige Staatsverschuldung und gute Auslandsvermögen bieten eine solide Basis für eine gesunde Wirtschaft. Auch der Umgang mit der Pandemie gibt einen positiven Ausblick.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/29cj

