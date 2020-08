.

Die Weltgesundheitsorganisation hat angekündigt, dass sechs # Impfstoffkandidaten für # COVID-19 in die dritte Phase klinischer Studien eingetreten sind. Dies bedeutet, dass sie zum ersten Mal in der allgemeinen Bevölkerung getestet werden. Drei der Kandidaten kommen aus China.

„Die drei chinesischen COVID-19-Impfstoffe, die in die Kandidatenliste aufgenommen wurden, stammen von Sinovac, dem Wuhan-Institut für biologische Produkte / Sinopharm und dem Beijing Institute of Biological Products / Sinopharm. Die anderen drei führenden Kandidaten werden von Oxford / AstraZeneca, Moderna / NIAID und BioNTech / Fosun Pharma / Pfizer entwickelt.

Der WHO-Beamte warnte jedoch: „Phase 3 bedeutet nicht annähernd ein entgültiges Ergebnis“, da es keine Garantie dafür gibt, dass einer dieser sechs uns die Antwort geben wird. „„

Aufgrund dieser Geschwindigkeit wird China sie wahrscheinlich weltweit frei zur Verfügung stellen. Sicherlich aber für alle Länder erschwinglich; Aus diesem Grund haben die USA und ihre Verbündeten einen grundlosen Angriff gegen China und Russland begonnen, um US-Impfstoffforschungsdaten zu „stehlen“.

