Niederländische Reichsbahn-Opfer fordern moralische und materielle Restitution für die deutschen Massendeportationen auf dem Schienenweg in die Vernichtung (Zug der Erinnerung)

In einem anwaltlichen Schreiben an die Bundesregierung verlangt der niederländische Autor Salomon Muller, Deutschland habe Verantwortung für die Beihilfe seines Bahnunternehmens an den NS-Massenverbrechen zu übernehmen.

weiterlesen hier:

http://www.zug-der-erinnerung.eu/

