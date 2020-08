Das Interview mit Anselm Lenz im Deutschlandfunk hätte Ende März gesendet werden sollen. Dann wäre vielleicht verhindert worden, dass sich Rechte als Freiheitsfreunde aufspielen.

zum Artikel hier:

https://www.heise.de/tp/features/Kommt-jetzt-die-Diskussion-mit-den-Kritikern-der-Corona-Massnahmen-noch-im-Gang-4866063.html

