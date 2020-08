Interview mit dem indigenen Chef Alvaro Tukano über die Situation der indigenen Völker in Brasilien und Covid-19 (brazzil.com)

Wir wollen keine Almosen oder Glasperlen, sondern Respekt, erklärt der brasilianische indigene Führer.

Álvaro Fernandes Sampaio Tukano ist der Chef des 260.000 Hektar großen Balaio-Indianerreservats der Tukano am oberen Rio Negro im brasilianischen Bundesstaat Amazonas. Der 67-Jährige verteidigt seit Jahrzehnten die Rechte der indigenen Völker, ihre Territorien und Traditionen.

Alvaro gilt als einer der wichtigsten politischen Führer der indigenen Völker Brasiliens. In den 1970er Jahren war er Mitbegründer der indigenen Bewegung in Brasilien und 1984 Mitbegründer der Dachorganisation der indigenen Organisationen des Amazonasbeckens (COICA).

Wie beschreiben Sie die Situation der indigenen Völker in Brasilien im Allgemeinen und heute?

Álvaro Tukano: Ich möchte Ihnen für die Gelegenheit danken, über die Realität der indigenen Völker und meines Volkes zu sprechen, die an der Grenze zwischen Brasilien und Venezuela in der Gemeinde São Gabriel da Cachoeira leben. Mein Zeremonienname ist Doéthiro.

Doéthiro war der erste Mann meines Volkes namens Yepa Mahsã. Wir sind Nachkommen von Doéthiro. Heute bin ich 67 Jahre alt und mein Vater ist 114 Jahre alt. Er ist einer der letzten Überlebenden der Alten, weil die meisten von ihnen verschwunden sind und viel traditionelles Wissen mitgenommen haben.

Generell hat Brasilien eine Geschichte, die für seine indigenen Völker nicht angenehm ist. Wir haben den Frieden verloren, seit der „weiße Mann“ unser Land betreten hat. Und unser Land wurde von der Gier der Invasoren auseinandergerissen. Bis heute sind wir Vorurteilen ausgesetzt und die brasilianischen Behörden verwässern unsere Rechte. Die Realität ist, dass die „Weißen“ uns seit 1500 beraubt haben und uns immer noch berauben.

Wie die Tausenden illegaler Goldminenarbeiter in den Reservaten Yanomami und Munduruku…

Álvaro Tukano: Die Brasilianer wissen, wie die reale Situation in diesem Land ist. Wir werden einfach nicht berücksichtigt. Und weil unsere Rechte heute von der Regierung nicht respektiert und umgesetzt werden, befinden wir uns in einer unglücklichen Situation konfrontiert mit Invasoren wie Landräubern, Holzunternehmen, Goldminenarbeitern (Garimpeiros) und einem Mangel an Gerechtigkeit und dem Mord an unseren Führern.

Und all dies geschieht im Namen der Entwicklung Brasiliens und der Ausbeutung unserer Ressourcen für die Welt. Es wäre gut, wenn wir respektiert würden, damit wir nicht ständig im Namen des Fortschritts manipuliert würden. Das ist sehr schlecht für uns.

Und die Covid 19-Pandemie hat die Situation der indigenen Bevölkerung weiter verschlechtert…

Álvaro Tukano: Wir haben es satt, in dieser Welt der Ungerechtigkeit zu leben. Und jetzt ist auch noch das neue Corona-Virus dazugekommen. Ohne Unterstützung fehlen uns die Mindestbedingungen, um dieser Pandemie zu begegnen.

Trotzdem versuchen unsere weisen Heiler mit ihrem traditionellen Wissen, die Krankheit zu bekämpfen. Die Mehrheit der Ureinwohner, die das Coronavirus hatten, überlebte in meinem Gebiet der Tukano. Sie entkamen dem Tod mit Hilfe von Schamanismus und Heilpflanzen aus dem Regenwald.

Es ist auch eine traurige Tatsache, dass COVID-19 bereits insgesamt 140 Indianerreservate getroffen hat und mehr als 620 indigene Völker laut der Organisation der indigenen Völker Brasiliens (APIB) an dem Virus gestorben sind.

Álvaro Tukano: Hauptsächlich sind die Ureinwohner, die in nicht-indigenen öffentlichen Krankenhäusern behandelt wurden, gestorben. Sie starben, weil sie nicht an unsere traditionellen Heilmethoden und Medikamente glaubten und weil es an traditioneller Weisheit mangelte. Der Verlust von traditionellem Wissen macht uns vom staatlichen Gesundheitssystem abhängig, und dieses System ist teuer und nicht gut.

Andere einheimische Völker wie die Xavante in Mato Grosso und die Kayapó in Pará haben wichtige Führer und Häuptlinge aufgrund des Koronavirus verloren. Ein großer Verlust war der legendäre Paulinho Paiakan.

Álvaro Tukano: Leider ist das die Wahrheit. Wir haben den großen Paulinho Paiakan verloren, den Verteidiger der indigenen Völker des Amazonas. Er war ein langjähriger Kollege, ein großer Anführer der indigenen Bewegung und der Kayapó. In Südbrasilien haben wir Chef Nelson Xangrê verloren, der einer der ersten bekannten Führer der Kaingang war und im Laufe der Jahre mit mir für die Rechte der Ureinwohner kämpfte. Er starb auch an COVID-19.

Häuptlinge der Xavante starben ebenfalls, und das alles, weil die indigene Welt aufgrund der immensen Ausweitung des Agribusiness immer kleiner wird. Das Agribusiness schreitet mit seinen Pestiziden weiter voran und „brät“ den Cerrado, den Amazonas und den Rest des Landes. Die Kontamination geschieht Tag und Nacht. Leider sind wir mit dieser traurigen Situation konfrontiert.

Wie beurteilen Sie als langjähriger indigener Führer die vorherige Regierung, die 14 Jahre PT, die Arbeiterpartei an der Macht?

Álvaro Tukano: Um dieses Thema zu berühren, muss man eine offene Wunde berühren. Ich werde die Wunde berühren. Als Führer habe ich 30 Jahre lang dieses Banner von PT, der Arbeiterpartei, in viele Regionen des Landes gebracht. Obwohl wir arbeitslos waren, sprachen wir, als wären wir Fabrikarbeiter, Angestellte. Ich bin kein Lohnempfänger, ich bin unabhängig, wie viele Indigene. Es war jedoch gut, von einem besseren Brasilien zu träumen.

Leider sind hier in diesem Land die Extremisten rechts und links sehr streitsüchtig, jeder verteidigt seine Gruppe, sein Dogma und vergisst uns, die indigenen Völker. Ich kann also nicht sagen, ob das eine gute Zeit war oder ob Lula gut war. Ich kann es nicht sagen.

Als diese Regierung von Lula da Silva an der Macht war, hatte sie den Stift in der Hand. Aber es war schwach angesichts anderer Programme, die für große transkontinentale Unternehmen wie Wasserkraftwerke, Dämme, die Umsetzung des Flusses São Francisco und andere Megaprojekte wie große Fußballstadien von Interesse waren. Und das war nicht in unserem Interesse.

Unser Interesse war, dass die Regierung alle indigenen Gebiete abgrenzte und genehmigte – was nicht geschah. Es ist wirklich schwer zu sagen, dass es gut für uns war.

Was ist nötig, um die Situation der indigenen Völker Brasiliens zu verbessern?

Álvaro Tukano: Wir brauchen mehr Widerstand gegen die Unterdrückung, unter der wir hier in diesem Land leiden. Dies sind zum Beispiel die landwirtschaftlichen Unternehmen, die die Zukunft Brasiliens und insbesondere die Zukunft der indigenen Völker bedrohen.

Internationale Organisationen müssen auch erkennen, wo die wirklichen Schwierigkeiten liegen. Viele Länder der Ersten Welt haben Brasilien wirtschaftliche Unterstützung gegeben, um den Amazonas und seine Völker zu erhalten und zu verteidigen. Dieses Geld ist in der brasilianischen Entwicklungsbank BNDES, mehr als eine Milliarde Dollar. Aber dieses Geld erreicht nicht die indigenen Völker, die Tag und Nacht den Amazonas verteidigen.

Im November 1980 beschuldigte ich beim 4. Russell Tribunal in Rotterdam die brasilianische Militärdiktatur und die salesianischen Missionare im Amazonas des Ethnozids, was mich sehr viel gekostet hat. 1990 reiste ich als Vertreter von COICA durch Europa, um ein Abkommen mit europäischen Städten zu unterzeichnen, das die Verteidigung des Amazonas-Regenwaldes finanziell unterstützen soll.

Sie meinen das Klimabündnis und das Manifest der europäischen Städte über ein Bündnis mit den indianischen Völkern des Amazonas, das dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Álvaro Tukano: Ja. Seitdem haben viele NGOs die Mittel übernommen, die den Amazonas schützen sollten. Anstatt den indigenen Völkern zu helfen, blieb das Geld in den Büros der großen NGOs – bis heute. Nichts kam bei uns an. Das muss gesagt werden.

Es steht also nicht nur die Regierung Brasiliens im Weg. Es gibt auch Leute auf der Managementebene von NGOs, die uns behindern, boykottieren und unsere Projekte ablehnen. Aber es interessiert uns nicht wirklich. Wir werden so weitermachen wie wir sind.

Wir wollen keine Almosen, Süßigkeiten, Glasperlen oder Spiegel. Es ist Respekt, den wir von der nicht-indigenen Welt wollen, Gleichheit im Dialog und Gleichheit vor dem Gesetz. Die brasilianische Gesellschaft sollte die indigenen Völker unterstützen und unsere Rechte respektieren.

Was ist sonst noch nötig?

Álvaro Tukano: Brasilien hat 314 indigene Völker, die 272 Sprachen sprechen. Wir sind alle zusammen weniger als 1 Million Ureinwohner in Brasilien, wir sind Überlebende. Es gibt die brasilianische staatliche Agentur für indigene Angelegenheiten FUNAI, die im Grunde genommen gute Mitarbeiter hat, um unsere Gebiete abzugrenzen und zu schützen. Aber wenn FUNAI wie heute keine Unterstützung von der Regierung hat, ist das schlecht für uns. Deshalb erleben wir so viele Invasionen von Holzunternehmen, Goldminenarbeitern und anderen.

Was wünschen Sie sich für die nahe Zukunft?

Álvaro Tukano: Ich möchte den jungen indigenen Führern in Brasilien sagen: Wir dürfen niemals unsere Herkunft vergessen und uns niemals für unsere Herkunft schämen. Wir müssen unsere Traditionen wiederbeleben, unsere Ethik beibehalten. Und die Einfachheit beibehalten, die immer der Adel unserer Häuptlinge war, und uns von niemandem manipulieren lassen.

Dieses Interview wurde von der brasilianischen Soziologin Márcia Gomes de Oliveira und dem Journalisten Norbert Suchanek aus Rio de Janeiro geführt.

