Erstes russisches Medikament gegen COVID-19 wird nach Südafrika und Lateinamerika geliefert (russland.RU)

Der russische Direktinvestitionsfonds gab den Beginn der Lieferung des ersten russischen Arzneimittels gegen Coronavirus „Avifavir“ nach Südafrika und sieben lateinamerikanische Länder bekannt.

„RDIF und ChemRar Group haben mit der Lieferung von Avifavir nach Südafrika begonnen“, sagte RDIF am Montag in einer Erklärung.

Der Generaldirektor des Arzneimittelherstellers, Andrey Blinov, sagte, Russland produziere Avifavir in „ausreichenden Mengen, um die Bedürfnisse der russischen Gesundheitsversorgung zu befriedigen und eine ausländische Lieferung des Arzneimittels unbeschadet der Inlandsnachfrage ermöglicht“.

„Südafrika befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase der Koronarkrise und wir haben bereitwillig auf die Anfrage der Partner, unser Medikament zu kaufen, reagiert“, sagte Blinov in der Nachricht.

Das Unternehmen unterzeichnete auch eine Vereinbarung mit einem bolivianischen Unternehmen über den Verkauf von Avifavir an Argentinien, Bolivien, Honduras, Paraguay, El Salvador, Uruguay und Ecuador.

Die Vereinbarung sieht die Lieferung von mindestens 150.000 Avifavir-Paketen vor. Zusätzlich wird die Technologie zur Gewinnung der fertigen Darreichungsform „Avifavir“ auf den Produktionsstandort des Partners in Bolivien übertragen.

Der Leiter des RDIF, Kirill Dmitriev, sagte, dass Avifavir bereits in 15 Länder geliefert wird. „Wir haben eine gute Leistung erzielt – dieses Medikament wird bereits in mehr als 15 Länder geliefert“, sagte Dmitriev am Montag in der Sendung Russia 24 (VGTRK).

Er bemerkte, dass es international zwei antivirale Medikamente gibt, die in eine bestimmte Anzahl von Ländern geliefert werden – das amerikanische „Remdesivir“ und „Avifavir“.

„Und 90% von Remdesivir wurden von den USA gekauft. Daher ist es für uns nicht überraschend, dass 15 Länder unser Medikament kaufen. Und es zeigt wirklich sehr gute Ergebnisse. Wir sehen, dass nicht nur der russische Impfstoff gefragt ist, sondern auch unser Medikament“, erklärte Dmitriev.

Ende Mai wurde bekannt, dass das Gesundheitsministerium das erste russische Arzneimittel zur Behandlung des Coronavirus, Avifavir, registriert hat. Es wird von einem Joint Venture zwischen RDIF und ChemRar Group hergestellt.

Wie RDIF berichtet, ist dies „das erste in der Russischen Föderation registrierte Medikament mit einer direkten antiviralen Wirkung, die die Vermehrung des Coronavirus stört“, und es hat „eine hohe Effizienz bei der Behandlung von Patienten mit Coronavirus während klinischer Studien“ gezeigt.

Avifavir wurde gut untersucht, da es seit 2014 in Japan gegen schwere Formen der Influenza angewendet wird.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related