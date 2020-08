Sowohl „Demonstranten“ als auch „Gegendemonstranten“ am 1.8. in Berlin bestätigen, dass der bürgerliche Irrationalismus nicht „freischwebend“ bleiben kann, sondern zur Form der Religion drängt – mit allen Merkmalen des Fanatismus, des Messianismus, der gnadenlosen Denunziation der Ungläubigen.

Der bürgerliche Irrationalismus drängt zur Form der Religion

