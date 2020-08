Offener Brief von Greta Thunberg an alle Staats- und Regierungschefs: Der Wettlauf um die Zukunft hat begonnen (16. Juli 2020)

Stoppen Sie ab sofort alle Investitionen in die Exploration und Gewinnung fossiler Brennstoffe, beenden Sie sofort alle Subventionen für fossile Brennstoffe und deinvestieren sie sofort und vollständig von fossilen Brennstoffen.

Wir brauchen eine tiefgehende und umfassende Veränderung, denn Klimagerechtigkeit kann nicht erreicht werden, solange wir Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung einfach hinnehmen. Der Einsatz für Klimagerechtigkeit heisst auch, gegen Rassismus, für Geschlechtergerechtigkeit, für die Rechte von LGBTQI* und indigenen Menschen, für die Presse- und Meinungsfreiheit, für Demokratie und Menschenrechte, für Tierrechte und für ein ausgewogenes, funktionierendes, leben-unterstützendes System – alles ist miteinander verwoben.

Denn um eine Klimakatastrophe zu vermeiden, müssen wir es ermöglichen, Verträge zu zerreißen und bestehende Geschäfte und Vereinbarungen aufzugeben, in einem Ausmaß, das wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. Und solche Aktionen sind im heutigen System weder politisch noch wirtschaftlich noch rechtlich möglich.

