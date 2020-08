Der Kern der Sache im Südchinesischen Meer – von Pepe Escobar

http://thesaker.is/the-heart-of-the-matter-in-the-south-china-sea/



von Pepe Escobar für The Saker Blog und ursprünglich bei der Asia Times veröffentlicht

Als die Flugzeugträgergruppen Ronald Reagan und Nimitz vor kurzem „Operationen“ im Südchinesischen Meer durchführten, entging es so manchem Zyniker nicht, dass die US-Pazifikflotte ihr Bestes tat, um die infantile Thukydides-Fallen-Theorie in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu verwandeln.

Über Konteradmiral Jim Kirk, Kommandeur der Nimitz, heißt es pro forma offiziell, dass die Operationen durchgeführt wurden, um „unser Engagement für einen freien und offenen Indopazifik, für eine auf Regeln basierende internationale Ordnung und für unsere Verbündeten und Partner zu stärken“.

Niemand achtet auf diese Klischees, denn die eigentliche Botschaft wurde von einem CIA-Agenten übermittelt, der sich als Diplomat ausgab, Außenminister Mike „Wir lügen, wir betrügen, wir stehlen“ Pompeo: „Die Volksrepublik China hat keine rechtliche Grundlage, um der Region einseitig ihren Willen aufzuzwingen“, in einem Verweis auf die Neun-Strich-Linie. Für die Staatsabteilung wendet Peking im Südchinesischen Meer nichts als „Gangstertaktiken“ an.

Wieder einmal hat niemand aufgepasst, denn die tatsächlichen Fakten auf dem Meer sind krass. Alles, was sich im Südchinesischen Meer – Chinas entscheidender Seehandelsader – bewegt, ist der Gnade der PLA ausgeliefert, die entscheidet, ob und wann sie ihre tödlichen DF-21D- und DF-26-„Trägerkiller“-Raketen einsetzt. Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass die US-Pazifikflotte einen Schießkrieg im Südchinesischen Meer gewinnen kann.

Elektronisch blockiert

Ein wichtiger chinesischer Bericht, der nicht verfügbar ist und von den westlichen Medien nicht erwähnt wird, und der von dem in Hongkong ansässigen Analysten Thomas Wing Polin übersetzt wurde, ist für das Verständnis des Kontexts unerlässlich. Der Bericht bezieht sich auf elektronische Kampfflugzeuge vom Typ US Growler, die durch elektronische Störsender, die auf Inseln und Riffen im Südchinesischen Meer positioniert sind, völlig außer Kontrolle geraten sind.Dem Bericht zufolge „verhandelten die Vereinigten Staaten nach dem Unfall mit China und forderten China auf, die elektronische Ausrüstung sofort abzubauen, was jedoch abgelehnt wurde. Diese elektronischen Geräte sind ein wichtiger Teil von Chinas Seeverteidigung und stellen keine Angriffswaffen dar. Daher ist die Forderung des US-Militärs nach einer Demontage unangemessen“.

Es kommt noch besser: „Am selben Tag räumte der ehemalige Kommandeur der US-Pazifikflotte, Scott Swift, endlich ein, dass das US-Militär die beste Zeit verloren hatte, um das Südchinesische Meer zu kontrollieren. Er glaubt, dass China eine große Zahl von Hongqi 9-Luftverteidigungsraketen, H-6K-Bombern und elektronischen Störsystemen auf Inseln und Riffen stationiert hat. Man kann sagen, dass die Verteidigung solide ist. Wenn US-Kampfflugzeuge in das Südchinesische Meer stürmen, werden sie wahrscheinlich auf ihr ‚Waterloo‘ stoßen“. Fazit ist, dass die von der PLA auf Inseln und Riffen im Südchinesischen Meer eingesetzten Systeme – einschließlich elektronischer Störsender -, die mehr als die Hälfte der Gesamtfläche bedecken, von Peking als Teil des nationalen Verteidigungssystems betrachtet werden.

Ich habe bereits früher ausführlich dargelegt, was Admiral Philip Davidson, als er noch für die Leitung des US Pacific Command (PACOM) nominiert war, dem US-Senat sagte. Hier sind seine drei wichtigsten Schlussfolgerungen:

1) „China strebt nach fortgeschrittenen Fähigkeiten (z.B. Hyperschallraketen), gegen die die Vereinigten Staaten derzeit keine Verteidigung haben. Da China diese fortschrittlichen Waffensysteme verfolgt, werden die US-Streitkräfte im gesamten Indopazifikraum zunehmend gefährdet sein“

2) „China untergräbt die auf Regeln basierende internationale Ordnung“.

3) „China ist jetzt in der Lage, das Südchinesische Meer in allen Szenarien außer einem Krieg mit den Vereinigten Staaten zu kontrollieren.

All dies impliziert das „Geheimnis“ der Strategie für den Indopazifikraum: bestenfalls eine Eindämmungsübung, da China die Seidenstraße, die das Südchinesische Meer mit dem Indischen Ozean verbindet, weiter festigt.

Erinnern Sie sich an die Nusantao

Das Südchinesische Meer ist und bleibt einer der wichtigsten geopolitischen Brennpunkte des jungen 21. Jahrhunderts, in dem ein großer Teil des Ost-West-Gleichgewichts der Kräfteverhältnisse spielen wird.

Ich habe mich in der Vergangenheit bereits an anderer Stelle ausführlich damit befasst, aber ein kurzer historischer Hintergrund ist wieder einmal absolut notwendig, um die gegenwärtige Situation zu verstehen, da das Südchinesische Meer zunehmend wie ein chinesischer See aussieht und sich auch so anfühlt.

Beginnen wir mit dem Jahr 1890, als Alfred Mahan, der damalige Präsident des US-Marine-College, das bahnbrechende Werk The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783 schrieb. Mahans zentrale These ist, dass die USA auf der Suche nach neuen Märkten global agieren und diese neuen Handelswege durch ein Netz von Marinestützpunkten schützen sollten. Das ist der Urgrund des US-Imperiums der Basen – und das bleibt bestehen.

Es war der westliche – amerikanische und europäische – Kolonialismus, der die meisten Land- und Seegrenzen der an das Südchinesische Meer angrenzenden Staaten geschaffen hat: Philippinen, Indonesien, Malaysia, Vietnam. Wir sprechen von Grenzen zwischen verschiedenen kolonialen Besitztümern – und das brachte von Anfang an unlösbare Probleme mit sich, die später von den postkolonialen Nationen übernommen wurden.

Historisch gesehen war es immer eine ganz andere Geschichte gewesen. Die besten anthropologischen Studien (z.B. die von Bill Solheim) definieren die halbnomadischen Gemeinschaften, die wirklich von alters her über das Südchinesische Meer reisten und Handel trieben, als die Nusantao – ein austronesisches zusammengesetztes Wort für „Südinsel“ und „Menschen“. Die Nusantao waren keine definierte ethnische Gruppe. Sie waren ein maritimes Internet. Über Jahrhunderte hatten sie viele wichtige Knotenpunkte, von der Küstenlinie zwischen Zentralvietnam und Hongkong bis hin zum Mekong-Delta. Sie waren an keinen „Staat“ gebunden. Die westliche Vorstellung von „Grenzen“ existierte nicht einmal. Mitte der 1990er Jahre hatte ich das Privileg, einigen ihrer Nachkommen in Indonesien und Vietnam zu begegnen.

So gelang es dem westfälischen System erst Ende des 19. Jahrhunderts, das Südchinesische Meer in einem unbeweglichen Rahmen einzufrieren. Was uns zu dem entscheidenden Punkt bringt, warum China so sensibel mit seinen Grenzen umgeht; weil sie direkt mit dem „Jahrhundert der Erniedrigung“ zusammenhängen – als die interne chinesische Korruption und Schwäche westlichen „Barbaren“ erlaubte, chinesisches Land in Besitz zu nehmen.

Ein japanischer See

Die Neun-Strich-Linie ist ein immens komplexes Problem. Sie wurde 1936 vom bedeutenden chinesischen Geographen Bai Meichu, einem wilden Nationalisten, erfunden, zunächst als Teil einer „Chinesischen Nationalen Demütigungskarte“ in Form einer „U-förmigen Linie“, die das Südchinesische Meer bis hinunter zu James Shoal verschlingt, das 1.500 km südlich von China, aber nur über 100 km von Borneo entfernt liegt. Die „Neun-Strich-Linie“ wurde von Anfang an von der chinesischen Regierung – erinnern Sie sich, damals noch nicht kommunistisch – als der Buchstabe des Gesetzes in Bezug auf „historische“ chinesische Ansprüche auf Inseln im Südchinesischen Meer gefördert.

Ein Jahr später fiel Japan in China ein. Japan hatte Taiwan bereits 1895 besetzt. Japan besetzte 1942 die Philippinen. Das bedeutete, dass praktisch die gesamte Küstenlinie des Südchinesischen Meeres zum ersten Mal in der Geschichte von einem einzigen Reich kontrolliert wurde. Das Südchinesische Meer war zu einem japanischen See geworden. Nun, das dauerte nur bis 1945. Die Japaner besetzten Woody Island in den Paracels und Itu Aba (heute Taiping) in den Spratlys. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der US-Atombombardierung Japans wurden die Philippinen 1946 unabhängig, und die Spratlys wurden sofort zum philippinischen Territorium erklärt.

Im Jahr 1947 erhielten alle Inseln im Südchinesischen Meer chinesische Namen. Und im Dezember 1947 wurden alle Inseln unter die Kontrolle von Hainan (selbst eine Insel in Südchina) gestellt. Neue Karten folgten, aber nun mit chinesischen Namen für die Inseln (oder Riffe oder Untiefen). Aber es gab ein riesiges Problem: Niemand erklärte die Bedeutung dieser Striche (die ursprünglich elf waren). Im Juni 1947 beanspruchte die Republik China alles, was sich innerhalb der Linie befand – und erklärte sich gleichzeitig offen, später mit anderen Nationen über die endgültigen Seegrenzen zu verhandeln. Aber für den Augenblick gab es keine Grenzen.

Und damit war der Schauplatz für die ungeheuer komplizierte „strategische Zweideutigkeit“ des Südchinesischen Meeres geschaffen, die immer noch besteht – und die es der Staatsabteilung erlaubt, Peking „Gangstertaktiken“ vorzuwerfen. Der Höhepunkt eines jahrtausendealten Übergangs vom „maritimen Internet“ der Halbnomadenvölker zum westfälischen System brachte nichts als Ärger.

Zeit für einen Verhaltenskodex

Was ist nun mit dem amerikanischen Begriff der „Freiheit der Schifffahrt“? Aus imperialer Sicht ist die „Freiheit der Schifffahrt“ von der Westküste der USA bis nach Asien – durch den Pazifik, das Südchinesische Meer, die Malakkastraße und den Indischen Ozean – eine rein militärstrategische Frage.

Die US-Marine kann sich einfach nicht vorstellen, mit maritimen Sperrzonen umzugehen – oder jedes Mal eine „Genehmigung“ verlangen zu müssen, wenn sie sie durchqueren müssen. In diesem Fall würde das Imperium der Basen den „Zugang“ zu seinen eigenen Basen verlieren. Hinzu kommt die typische Pentagon-Paranoia, eine Situation zu spielen, in der eine „feindliche Macht“ – nämlich China – beschließt, den Welthandel zu blockieren. Die Prämisse an sich ist lächerlich, denn das Südchinesische Meer ist die wichtigste und lebenswichtigste Seeschlagader für Chinas globalisierte Wirtschaft.

Es gibt also keine rationale Rechtfertigung für ein Freedom of Navigation (FON)-Programm. Praktisch gesehen sind diese Flugzeugträger wie die Ronald Reagan und die Nimitz, die im Südchinesischen Meer ein- und auslaufen, eine Kanonenboot-Diplomatie des 21. Jahrhundert. Und Peking ist nicht beeindruckt.

Was den zehnköpfigen Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) betrifft, so geht es jetzt darum, einen Verhaltenskodex (COC) zur Lösung aller Konflikte auf See zwischen den Philippinen, Vietnam, Malaysia, Brunei und China auszuarbeiten.

Im kommenden Jahr feiern die ASEAN und China 30 Jahre starke bilaterale Beziehungen. Es besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass sie zum „umfassenden strategischen Partner“ aufgewertet werden.

Wegen Covid-19 mussten alle Akteure die Verhandlungen über die zweite Lesung des einheitlichen Entwurfs des COC verschieben. Peking wollte, dass diese von Angesicht zu Angesicht geführt werden – denn das Dokument ist äußerst sensibel und im Moment noch geheim. Dennoch einigten sie sich schließlich darauf, online zu verhandeln – über detaillierte Texte.

Das wird ein hartes Stück Arbeit sein, denn wie die ASEAN Ende Juni in einem virtuellen Gipfel deutlich gemacht hat, muss alles im Einklang mit dem Völkerrecht stehen, auch mit dem UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS).

Wenn sie sich alle bis Ende 2020 auf eine COC einigen können, könnte die ASEAN Mitte 2021 ein endgültiges Abkommen verabschieden. Historisch ist es nicht einmal ansatzweise zu beschreiben – denn diese Verhandlungen laufen seit nicht weniger als zwei Jahrzehnten. Ganz zu schweigen davon, dass ein COC jeden Anspruch der USA auf Sicherung der „Freiheit der Schifffahrt“ in einem Gebiet, in dem die Schifffahrt bereits frei ist, entkräftet.

Dennoch war „Freiheit“ nie das Thema. In imperialer Terminologie bedeutet „Freiheit“, dass China gehorchen und das Südchinesische Meer für die US-Marine offenhalten muss. Nun, das ist möglich, aber man muss sich benehmen. Das wird der Tag sein, an dem der US-Marine das Südchinesische Meer „verwehrt“ wird. Man muss nicht Mahan sein, um zu wissen, dass dies das imperiale Ende der Herrschaft über die sieben Meere bedeuten wird.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related