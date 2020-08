Heike Hänsel: Die großen Ambitionen, mit denen Deutschland in den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates gestartet ist, konnten nicht umgesetzt werden.

Die #Corona -Krise, die #Kriege in #Syrien , im #Jemen und in #Libyen , die israelischen #Annexionspläne palästinensischer Gebiete im #Westjordanland , die fehlende Umsetzung des Friedensabkommens in #Kolumbien , das Aufkündigen von #Abrüstungsverträge |n durch den #US -Präsidenten und vieles mehr sind Themen, die von der Bundesregierung mutiges, vermittelndes und am #Völkerrecht orientiertes Handeln gefordert hätten, doch eigene Akzente fehlten völlig. Stattdessen wurde die Bundesregierung ein Teil des Problems statt der Lösung – gerade in der Verabschiedung einer weiteren Syrien-Resolution, in der von Beginn an eine einseitige Position durchgesetzt werden sollte, statt Kompromisse zu finden. Dies hat die politische Atmosphäre im #Sicherheitsrat massiv verschlechtert und teilweise an die Zeit des Kalten Krieges erinnert.