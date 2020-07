via Tobias:

1. Stufe sinophober Kriegspropaganda ist diese neue Sprachregelung: Nach jenem wording nennen sie bald Xi nur noch Jinping wie damals „Saddam“ statt „S. Hussein“ vor der willkürlichen Intervention 2003

Der US-Außenminister Mike Pompeo führte eine Sprachregelung ein,

„wonach die chinesische Führung nicht länger als Regierung, sondern als Parteiapparat (!) benannt wird“ (Quelle: F.A.Z. v. 28.07.20). So betitelt Pompeo den Staats- und Parteichef Xi Jinping inzwischen als „Generalsekretär“.. (Ebd.).

