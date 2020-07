. *Letztendlich haben wir nichts als die Wahrheit… Julian Assange Portrait Julian Assange Oel/LW 0,50mx0,60m 2020

10 Jahre Kampf für Gerechtigkeit! FREEDOM for Julian Assange

.

gemalt von Bärbel Brede

