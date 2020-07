Die Welt befindet sich infolge der Corona-Pandemie in der tiefsten Krise seit langem. In der Krise schrumpfen die Märkte, vor allem die Exportmärkte. Die Konkurrenz um die Marktanteile verschärft sich. Schwächere Ökonomien haben es im Marktkampf noch schwerer gegen Stärkere. Ihre Exporte und Weltmarktanteile werden daher wohl noch stärker sinken als die Exporte der Starken. Die deutsche Exportwalze dürfte nach der Krise mit verdoppelter Kraft weiter walzen.

