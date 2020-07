Innerhalb der vergangenen 24 Stunden starben erneut 216 Iraner, die an Covid-19 erkrankt waren, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Die Zahl der Todesopfer liegt jetzt bei 15.700, die der bisher nachgewiesenen Infektionen bei 291.172, so das Gesundheitsministerium am Sonntag laut Nachrichtenagentur IRNA.

