Internationale Solidaritätserklärung mit den anti-rassistischen Protesten in den USA

https://internationalsolidarityblm.wordpress.com/deutsch/ In diesem Frühjahr war die ganze Welt schockiert und empört über den grausamen und vorsätzlichen Mord an George Floyd, einem Afroamerikaner in Minneapolis, im US-Bundestaat Minnesota, am 25. Mai 2020. Fast neun Minuten lang, wie in einem weit verbreiteten Video aufgezeichnet. kniete ein weißer Polizist mit dem Knie auf Mr. Floyds Nacken, als der unbewaffnete Mann, der wegen eines geringfügigen, gewaltfreien Verbrechens beschuldigt wurde, um sein Leben flehte und sagte: „Ich kann nicht atmen!“ Dieses jüngste Beispiel einer scheinbar endlosen Reihe von Polizeimorden an Afro-Amerikanern hat das Gewissen der US-amerikanischen Bevölkerung schockiert und zu Protesten in mehr als 2.000 Städten und Gemeinden in mehr als 60 Ländern geführt. Das sorgfältig gepflegte Bild der USA als ein Leuchtfeuer der Menschenrechte wurde durch die empörten Schreie der wütenden Bevölkerung erschüttert. Die Proteste wurden selbst mit zahlreichen Fällen von Polizeibrutalität konfrontiert, darunter der Einsatz chemischer Kampfstoffe und „nicht tödlicher“ Projektile. Bis zum 30. Juni waren rund 14.000 Menschen festgenommen worden, während mehr als 30 US-Bundesstaaten und Washington DC mehr als 62.000 Mitglieder der Nationalgarde aktiviert hatten. Wir erkennen an, dass diese Proteste eine echte und gerechtfertigte Rebellion gegen Polizeimorde im Besonderen und gegen systemischen Rassismus im Allgemeinen sind, die hauptsächlich von der afroamerikanischen Gemeinschaft angeführt wird und an der Hunderttausende Menschen anderer Ethnien teilnehmen. Wir erklären hiermit, dass die fried- und gerechtigkeitsliebenden Menschen der Welt in Solidarität mit diesem gerechten Kampf stehen und unsere Stimmen denen der mutigen Demonstranten hinzufügen, die heute auf den Straßen der USA stehen. Wir fordern: 1 – Das sofortige Ende der Tötung von Afro-Amerikaner*innen und anderen farbigen Personen durch die Polizei. 2 – Das unmittelbare Ende der gewaltsamen Unterdrückung der US-Proteste durch die Polizei: Kein Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschosse, Blitzgranaten und andere Militärinstrumente mehr. 3 – Vollständige Amnestie für die Tausenden von Menschen, die während der Proteste festgenommen wurden. 4 – Eine vollständige Neuordnung des US-Polizeisystems, die die Forderung der Demonstranten widerspiegelt, die Budgets, die zur Militarisierung der Polizei beitragen einzuschränken und in Mittel zur Deckung sozialer Bedürfnisse umzuleiten. Während wir die Brutalität der Polizei gegen Demonstranten gegen Rassismus in den USA verurteilen, erkennen wir auch die Brutalität des US-Militärs gegen unschuldige Menschen auf der ganzen Welt an, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die US-Kriege im Nahen Osten und im Norden Afrika; die Expansion des US-Militärs auf dem gesamten afrikanischen Kontinent; die zunehmende Aggression gegen die Menschen in Russland und China; die Versuche, die legitime Regierung Venezuelas zu stürzen; die anhaltende brutale Blockade gegen Kuba; die strengen und eskalierenden Sanktionen gegen den Iran; und die unbestreitbare und eskalierende militärische, diplomatische und finanzielle Unterstützung, die Washington dem Staat Israel bei seiner brutalen und rassistischen Unterdrückung des legitimen Kampfes des palästinensischen Volkes um Selbstbestimmung gewährt. Während wir unsere Solidarität mit den antirassistischen Protesten in den Vereinigten Staaten zum Ausdruck bringen, fordern wir auch, dass die USA den kämpfenden Völkern der Welt ihr militärisches Knie vom Halse nehmen. Zusätzlich zu dieser Erklärung verpflichten wir uns, Solidaritätsproteste in unseren eigenen Ländern zu organisieren und die oben genannten Forderungen in unseren Aktionen für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden zu erheben. Solidarisch . zum Unterzeichen das Onlineformular benutzen: HIER



BISHERIGE UNTERZEICHNER:

Phil Wilayto, Richmond, Virginia, USA

Editor The Virginia Defender

Coordinator, Odessa Solidarity Campaign



Maren Cronsnest, Berlin, Germany

Member of Frente Unido América Latina Berlin

Heinrich Buecker, Berlin, Germany

Coop Anti-War Cafe

Member German Peace Council,

Frente Unido America Latina,

World Beyond War,

Aufstehen Berlin Mitte Diether Dehm, MdB, Member of German Parliament

DIE LINKE. Germany diether-dehm.de



Joe Lombardo, United National Antiwar Coalition (UNAC)

Delmar, USA UNACpeace.org



Popular Resistance, Kevin Zeese, Baltimore, MD, USA

Daily movement news and resources

PopularResistance.org



Margaret Flowers, Baltimore, MD, USA

Daily movement news and resources

PopularResistance.org



Dr. Alexander Neu, MdB, Member of German Parliament

Cologne / Köln, Germany

neu-alexander.de Dr. Nancy Larenas Ojeda, Berlin, Germany

“Patria Grande Berlin”

Coordinador Alemania Partido Communista Chile



Marius Fischer, Berlin, Germany

Vorstandsmitglied des Trägervereins der Sammelbewegung „Aufstehen“

aufstehen.de U.S. Peace Council

Bahman Azad, Connecticut, USA

USPeaceCouncil.org Alice Slater, New York, USA

World BEYOND War

worldbeyondwar.org Orinoco Tribune, Caracas, Venezuela

Editor Jesus Rodriguez-Espinoza

OrinocoTribune.com Gina Pietsch, Berlin, Germany

Sängerin, Schauspielerin

ginapietsch.de Leonid Ilderkin, Dnepr City, Ukraine

Member of Coordination Council

Union of political refugees and political prisoners of Ukraine



Claudia Karas, Frankfurt, Germany

AG Palästina

Ana Barbara von Keitz, Berlin, Germany

Keramikerin

Berliner Arbeitskreis Uran-MunitionValderrama Mauro, Berlin. Germany

Member CP Peru, Frente Unido America Latina , Frankfurt, GermanyAG Palästina, Berlin, GermanyKeramikerinBerlin. GermanyMember CP Peru, Frente Unido America Latina Frank Dorrel, Culver City, California, USA

Anti-War Peace Activist, Veteran for Peace

addictedtowar.com



Dutch Collective for Peace with Venezuela, Netherlands

Nederlandse Werkgroep voor Vrede met Venezuela, George Janszen

handsoffvenezuela.nl Sabine Scheffer, Berlin, Germany

Aufstehen AG Wohnen Christopher Helali, Vershire, VT, USA

Red Banner Anti-Imperialist Collective David Vine, Professor, Washington DC USA

American University, Department of Anthropology



Valmore Suarez, Berlin, Germany

Member of United Socialist Party of Venezuela, PSUV Bruna Filippini, Brazil

Cultural producer

Member of Brazilian Communist Party Franz Steinberger, Burghausen, Germany Wolf Gauer, São Paulo, Brazil

Journalist/Filmmaker Wolfgang Schulz, Berlin, Germany

Lawyer/Rechtsanwalt ret. Erecina Figueiredo, Brazil

Respiratory Medicine, PhD

Federal University of RS Werner Lutz, Erlangen, Germany

2100 KünstlerInnen gegen Rechts

Artists Against the Right

unruhestiften.de





Claudio C S Ribeiro, Brazil

Maestro and Anthropologist

Member of the Brazilian Communist Party



Gervasio Neves, Brazil

Professor of Geography

Federal University of RS



Humberto Carvalino, Brazil

Prokuror and lawyer

Member of the Brazilian Communist Party Luciano Vieira, Brazil

Family doctor Nubem Medeiros, Brazil

Professor of Mathematics

Federal University of RS



Axel Plasa, Berlin, Germany

Journalist, Frente Unido América Latina



Shu Eui Ok, Berlin, Germany Mark Stewart, Lake Geneva, WI USA



Aribert Schilling, Berlin, Germany Dirk Jakob, Kreuztal, Germany Erika Litz-Gaspar, Bottrop, Germany

Freidenkerverband Ursula Mathern, Merxheim, Germany Rita Abert, Berlin, Germany Dietrich Antelmann, Berlin, Germany

Komitee für Grundrechte und Demokratie Dr. Michael Koellisch, Braunschweig, Germany

Physician, Arzt Johannes K. Werner, Berlin, Germany Peter Bautsch, Frankfurt (M), Germany

Attac-Frankfurt(M)

‘AG Globalisierung und Krieg’ Walter Friedmann, Bühl, Germany Dr. Ernest Far, Bonn, Germany Bärbel Brede. Teltow

Bildende Künstlerin Joerg Tiedjen, Berlin, Germany

Journalist

joergtiedjen.com Ulla Klötzer, Espoo, Finland

Women for Peace Else Heiermann, Duisburg, Germany Ulrich Lenz, Katzenelnbogen, Germany Thomas Hurst, Berlin, Germany

Anti-Racism-Activist

