In Kasachstan ist eine unbekannte Lungenentzündung aufgetreten. Die Todesrate dieser Lungenentzündung scheint höher zu sein als die von COVID-19. In der ersten Hälfte von 2020 sind 98.546 Fälle dieser unbekannten Lungenentzündung in Kasachstan gemeldet worden, wobei allein im Juni mehr als 600 Todesfälle verzeichnet wurden. Medizinische Experten des kasachischen Gesundheitsministeriums sind der Ansicht, dass die Lungenentzündung eine Variante von COVID-19 sein könne oder durch eine andere neue Art von Virus verursacht werde.

Kasachstan liegt in den Tiefen des eurasischen Kontinents. Es ist relativ abgeschlossen, dennoch ist plötzlich eine unbekannte Lungenentzündung aufgetreten. Das US-amerikanische Biolabor in Kasachstan hat in diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen.

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, sagte, die USA hätten biologische Laboratorien in Kasachstan und anderen Ländern eingerichtet. „Diese Einrichtungen sind sehr abgeschlossen, werden vom Pentagon finanziert und dürfen von den Forschern des Landes, in dem sie sich befinden, nicht genutzt werden. Fast alles darin ist geheim.“

Das US-amerikanische Biolabor im kasachischen Almaty wurde 2010 mit 60 Millionen US-Dollar aus den USA gegründet. Zu dieser Zeit kündigten die USA an, dort das größte Biolabor Zentralasiens zu errichten. Die Aufgabe des Labors bestehe darin, äußerst gefährliche Viren zu erforschen und aufzubewahren.

Einem Bericht der kirgisischen Webseite „Stanradar“ zufolge ist „Kasachstan ein natürlicher Testort für Virusexperimente in der Nähe zu Russland, China, Kirgisistan und Usbekistan. Bei einem absichtlichen oder versehentlichen Leck kann sich ein Virus sehr schnell in diesen Ländern ausbreiten.“

Bei einer Umfrage im Jahr 2016 unter den Bewohnern von Almaty waren 95 Prozent der Befragten gegen die Einrichtung des Biolabors in der am dichtesten besiedelten Region des Landes.

Russischen Medienberichten zufolge haben die USA weltweit mehr als 200 Biolabore gegründet, unter anderem in der Ukraine, Georgien, Armenien, Kasachstan und Afghanistan. Die russische Regierung ist der Ansicht, dass die USA versuchten, den wahren Zweck ihrer globalen Biolabore zu verbergen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, die USA hätten eine Reihe biologischer Labore in den Sowjetländern eingerichtet, die die Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung auf sich gezogen hätten. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die USA in biologischen Laboren in anderen Ländern Virentests für militärische Zwecke durchführen“, so Sacharowa.

Patruschew sagte weiter, alle Länder auf der ganzen Welt müssten dringend die Kontrolle von Epidemien und die Überwachung der Forschung auf dem Gebiet der biologischen Sicherheit verstärken. „Obwohl die Gründung der US-Biolabore dem Rahmen internationaler Abkommen entspricht, müssen wir sicherstellen, dass die Forschung so offen und transparent wie möglich ist. Wir müssen auch sicherstellen, dass unabhängige Experten und private Vertreter, die die Sicherheit biologischer Experimente bewerten können, gemeinsam arbeiten, um Verdächtigungen von biologischen Laboren aus allen Bereichen zu beseitigen.“

