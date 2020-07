Der argentinische Präsident Alberto Fernandez bestätigt seine Unterstützung für Maduro und lehnt Guaidó ab (Orinoco Tribune)

Der argentinische Präsident Alberto Fernández bestätigte die Anerkennung der „Legitimität“ der Regierung seines venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro. In einem Interview mit dem lokalen Sender AM750 vom Donnerstag bestritt der argentinische Präsident, dass Argentinien die Maduro-Regierung verurteilt habe, und stellte klar, dass die Position seiner Regierung „durch einige Medien verzerrt“ wurde.

„Wir haben gesagt, was wir immer gesagt haben (…) Wir haben die Autorität der Regierung von Venezuela, die Legitimität der Regierung von Venezuela, nie ignoriert. (Juan) Guaidó wurde von uns nicht wie die vorherige argentinische Regierung anerkannt “, betonte der argentinische Präsident.

Auf diese Weise verwies Fernández darauf, wie die Medien die Präsentation am Vortag während eines Treffens des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen (UNHRC) durch den argentinischen Botschafter bei internationalen Organisationen in Genf, Federico Villegas, verdreht haben.

Fernández wies darauf hin, dass Villegas befürwortet habe, „dass die Menschenrechte in Venezuela wie an jedem anderen Ort der Welt gewahrt werden“ und dass die „Blockade“ gegen Venezuela aufgehoben wird, weil sie „die Menschen“ zur Armut verurteilt; und dass es im politischen Leben dieses Landes keine Einmischung „durch irgendeine fremde Macht“ geben sollte.

„Ich bin nicht derjenige, der den Venezolanern sagen muss, was sie zu tun haben. Weder ich noch Trump oder sonst jemand “, betonte das argentinische Staatsoberhaupt, das die Position seines Vorgängers Mauricio Macri änderte.

Auf diese Weise verweist er auf die Kampagne der US-Regierung durch eine Reihe von Sanktionen, das Zurückhalten von Geldern und sogar militärische Drohungen gegen Venezuela mit dem Ziel, die Maduro-Regierung zu stürzen.

Der Präsident erinnerte daran, dass Argentiniens Position gegenüber Venezuela dieselbe ist, die er während des letzten Treffens per Telefonkonferenz der G-20 mit internationalen Führern zum Ausdruck gebracht hatte, als er sagte, dass er dies inmitten der COVID-Pandemie mit großer Sorge gesehen habe , Venezuela und Kuba werden sanktioniert, da die Völker dieser Länder direkt betroffen sind.

Fernández bemerkte, dass seine Regierung keinen Staatsstreich gegen einen Präsidenten fördern werde. „Deshalb habe ich die bolivianische Regierung nicht anerkannt. Ich bin ein Mann für Demokratie “, sagte er.

In Bolivien ist eine De-facto-Regierung an der Macht, angeführt von Janine Áñez, die sich als „Interimspräsidentin“ einsetzte, nachdem das Staatsoberhaupt Evo Morales am 10. November zum Rücktritt des Andenlandes zurücktreten musste. Derzeit lebt Morales als Flüchtling in Argentinien.

