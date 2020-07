Situation im Irak. Karin Leukefeld im Gespräch mit Fritz Edlinger

, INTERNATIONAL (Wien)

Das Land hat sich bis heute nicht von der von den USA und Großbritannien geführten völkerrechtswidrigen Invasion im Jahre 2003 erholt. Politisch und wirtschaftlich ist der Irak in einer umfassenden Krise. Im kurdischen Norden scheinen sich derweil neue Entwicklungen anzubahnen. Die syrischen und nordirakischen Kurden gehen aufeinander zu. Warum, was ist das Ziel, wer fördert den Dialog?

Eine hoch aktuelle Analyse.

Siehe Videogespräch: https://www.youtube.com/watch?v=fhWCCht4cOY

