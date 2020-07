Israel erstellt geheime Liste von Militär- und Geheimdienstbeamten, die festgenommen werden könnten, wenn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eine Untersuchung mutmaßlicher israelischer Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten einleitet (Haaretz)

https://www.haaretz.com/ israel-news / .premium-israel- bildet-geheime-Liste-von-Hunderten- von-Beamten-die-möglicherweise-vor -icc-1.8997620

Israel erstellt eine geheime Liste von Militär- und Geheimdienstbeamten, die im Ausland festgenommen werden könnten, wenn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eine Untersuchung mutmaßlicher israelischer Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten einleitet .

Haaretz hat erfahren, dass diese Liste jetzt zwischen 200 und 300 Beamte umfasst, von denen einige nicht informiert wurden. Die große Geheimhaltung in Bezug auf das Thema beruht auf der Befürchtung, dass die bloße Offenlegung der Existenz der Liste die Personen auf der Liste gefährden könnte. Nach Einschätzung des Gerichts wird eine Liste von Namen wahrscheinlich als offizielles israelisches Eingeständnis der Beteiligung dieser Beamten an den untersuchten Vorfällen angesehen.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wird voraussichtlich in Kürze darüber entscheiden, ob der Antrag des IStGH-Staatsanwalts Fatou Bensouda auf Untersuchung Israels und der Hamas wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen in den Gebieten ab 2014, dem Jahr der Operation Protective Edge, genehmigt werden soll.

Angesichts des Zeitrahmens glauben Völkerrechtsexperten, dass Beamte und Entscheidungsträger, die an Vorfällen beteiligt waren, die mit dem Krieg in Gaza in diesem Sommer begannen, als erste der gerichtlichen Kontrolle unterzogen würden.

Dazu gehören Ministerpräsident Benjamin Netanjahu; ehemalige Verteidigungsminister Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman und Naftali Bennett; ehemalige Stabschefs der israelischen Verteidigungskräfte Benny Gantz und Gadi Eisenkot sowie der derzeitige Stabschef Aviv Kochavi; und die ehemaligen und gegenwärtigen Leiter des Sicherheitsdienstes Shin Bet, Yoram Cohen bzw. Nadav Argaman.

Die Länge der Liste zeigt jedoch, dass sie Personen in viel jüngeren Positionen umfasst, darunter niedrigrangige Militäroffiziere und vielleicht sogar Beamte, die an der Erteilung verschiedener Arten von Genehmigungen für Siedlungen und Siedlungsaußenposten beteiligt sind, da es sich um eine jüdische Siedlung in den Gebieten handelt auch im Rahmen der beantragten Untersuchung.

Die Richter Peter Kovacs aus Ungarn, Marc Perrin de Brichambaut aus Frankreich und Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou aus Benin müssen entscheiden, ob die im Dezember angekündigten Schlussfolgerungen des Staatsanwalts, der eine Grundlage für eine Untersuchung gefunden hat, gerechtfertigt sind – und wenn ja, ob das Gericht in den Bereichen zuständig ist, in denen die mutmaßlichen Verbrechen begangen wurden: Ostjerusalem, Westjordanland und Gazastreifen.

Israel argumentiert, dass der IStGH keine solche Autorität hat, zum Teil, weil die Palästinensische Autonomiebehörde kein souveräner Staat ist und daher seine Justizbehörde nicht delegieren kann, und auch, weil der Fall einen politischen Streit beinhaltet. Bensouda seinerseits glaubt, dass das Gericht diese Befugnis besitzt, hat jedoch die Richter gebeten, den Umfang seiner Zuständigkeit zu bestimmen, da es keine dauerhaften, anerkannten Grenzen für die Gebiete gibt.

Aus diesem Grund weigert sich Israel, die Zuständigkeit des Gerichts in dieser Angelegenheit anzuerkennen, und beabsichtigt nicht, sich in einem Verfahren dort offiziell zu vertreten. Während der Voruntersuchung gab es jedoch eine stille Kommunikation zwischen dem Staatsanwalt und den israelischen Behörden. Der Staat erwägt auch, eine der Amicus-Curiae-Schriftsätze, die als eine Art Proxy-Verteidiger zugelassen wurden, heimlich zu finanzieren.

Nach einigen Warnungen gab die Staatsanwaltschaft im Dezember bekannt, dass seit 2014 eine Grundlage für die Untersuchung Israels und der Hamas auf Kriegsverbrechen in den Gebieten besteht. Zu den von ihr erwähnten Ereignissen gehörten die Operation Protective Edge, das Siedlungsunternehmen und die Erschießung von Demonstranten entlang des Zauns zwischen dem Gazastreifen und Israel. In einem Abschnitt ihrer schriftlichen Erklärung zur Operation Protective Edge schrieb sie: „Es gibt eine vernünftige Grundlage zu der Annahme, dass Mitglieder der israelischen Verteidigungskräfte („ IDF “) die Kriegsverbrechen begangen haben: absichtlich unverhältnismäßige Angriffe in Bezug auf mindestens drei Vorfälle, … vorsätzliches Töten und vorsätzliche schwere Körper- oder Gesundheitsschäden. “

Im Zusammenhang mit den Siedlungen schrieb Bensouda: „Es gibt eine vernünftige Grundlage zu der Annahme, dass … die israelischen Behörden … seit dem 13. Juni 2014 israelische Zivilisten in das Westjordanland überführen.“ Sie fügte hinzu: „Trotz der klaren und anhaltenden Forderung, dass Israel die Aktivitäten im besetzten palästinensischen Gebiet einstellen soll, die als völkerrechtswidrig gelten, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie enden werden. Im Gegenteil, es gibt Anzeichen dafür, dass sie nicht nur fortbestehen, sondern dass Israel versuchen könnte, diese Gebiete zu annektieren. “ Sie bemerkte, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im vergangenen Jahr gelobte, große Teile des Westjordanlandes zu annektieren, wenn er wiedergewählt würde.

Bensouda und ihre Mitarbeiter schrieben auch, dass die Untersuchung „Verbrechen beinhalten könnte, die angeblich im Zusammenhang mit der Verwendung nicht tödlicher und tödlicher Mittel durch Mitglieder der IDF gegen Personen begangen wurden, die an Demonstrationen teilnehmen, die im März 2018 in der Nähe des Grenzzauns zwischen dem Gazastreifen und dem Gazastreifen beginnen Israel, bei dem Berichten zufolge über 200 Menschen getötet wurden, darunter über 40 Kinder, und Tausende von anderen verletzt wurden. “

In den letzten Monaten hat Israel die US-Regierung ermutigt, den IStGH hart zu sanktionieren, in der Hoffnung, dass dies das Gericht von der Untersuchung von Kriegsverbrechen abhalten würde. Tatsächlich ordnete US-Präsident Donald Trump im Juni in Abstimmung mit Israel Sanktionen gegen Beamte an, die an der gerichtlichen Untersuchung der Vorwürfe von Kriegsverbrechen der US-Armee in Afghanistan beteiligt waren.

Hochrangige Vertreter der Trump-Administration haben mehrfach erklärt, dass sie eine Entscheidung zur Untersuchung Israels als „politischen“ Schritt ansehen würden, der zusätzliche Maßnahmen der Vereinigten Staaten auslösen könnte. Die US-Entscheidung veranlasste Dutzende von Ländern, Erklärungen abzugeben, in denen sie ihre Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof bekräftigten.

