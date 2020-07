Trump: „Es wird etwas mit Venezuela passieren“ (RT Deutsch)

US-Präsident Donald Trump kündigte in einem Interview an, etwas werde mit Venezuela geschehen und die USA werden „stark involviert“ sein. Den US-Schützling und selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó sieht er „Macht verlieren“. Dieser ist zudem in Skandale verwickelt.US-Präsident Donald Trump hat sich zur politischen Lage in Venezuela bei einem Interview in Miami geäußert, das am Samstag vom spanischsprachigen US-Kanal Telemundo veröffentlicht wurde.

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/amerika/104494-trump-es-wird-etwas-mit/

