Gruppe von Superreichen forderte bereits im Januar 2020 beim Weltwirtschaftsforum in Davos “höhere und gerechtere” Steuern für die globale Elite – Jetzt Neuauflage der Forderungen

In einem Brief, den die Gruppe bereits im Januar in Davos veröffentlichte, fordertn Millionäre eine internationale Steuerreform. Zuvor hat die Organisation ihre Botschaft auf die USA konzentriert, wo sie sich für eine Millionärssteuer und gegen Steuerschlupflöcher für Investmentfonds eingesetzt hat .

Der Brief mit dem Titel “Millionäre gegen Heugabeln” warnt davor, dass Steuerhinterziehung “epidemische Ausmaße erreicht” hat und zu “extremer, destabilisierender Ungleichheit” beiträgt. Es sei an der Zeit zu handeln, sagte die Präsidentin der Gruppe, Erica Payne. Sie bezeichnete das Weltwirtschaftsforum in Davos als das Forum für „eines der widerlichsten Privilegien auf der Weltbühne“.

„Es gibt zwei Arten von wohlhabenden Menschen auf der Welt: diejenigen, die Steuern bevorzugen, und diejenigen, die Mistgabeln bevorzugen. Wir, die Unterzeichneten, bevorzugen Steuern “, heißt es in dem Brief. Es wurde von 121 Personen unterzeichnet, darunter die Disney- Erbin Abigail Disney, der Celtel-Gründer Mo Ibrahim, der frühere Unilever- CEO Paul Polman und der Filmemacher Richard Curtis.

Der Brief zitiert einen IWF-Bericht aus dem Jahr 2018 , in dem festgestellt wurde, dass multinationale Investitionen in Höhe von 12 Billionen US-Dollar „völlig künstlich“ sind.

Die Gruppe der Millionäre argumentieren, dass Steuern die Lösung sind.

„Steuern sind der beste und einzig angemessene Weg, um angemessene Investitionen in die Dinge zu gewährleisten, die unsere Gesellschaften brauchen. Personen, die diese Wahrheit ablehnen, stellen eine doppelte Bedrohung sowohl für das Klima als auch für die Demokratie selbst dar “, heißt es in dem Brief.

Die Gruppe drängt auf eine Steuerreform für Einzel- und Unternehmenssteuern.

Die Gruppe wurde 2010 gegründet und wird von dem ehemaligen BlackRock-Manager Morris Pearl geleitet. Bisher lag der Schwerpunkt ausschließlich auf den USA.

Aber die Gruppe glaubt, dass die globale Steuerlandschaft so angespannt ist, dass sie expandieren muss, sagte Payne. Einige Unterzeichner der Gruppe, wie Polman, sind keine Mitglieder der US-Organisation. Payne sagte, es habe Monate gedauert, um globale Millionäre und Milliardäre zu finden, die ihre Sache unterstützen.

„Die Zahl der wohlhabenden Menschen, die sich um ihre Mitmenschen kümmern, ist winzig. Das gilt im Inland und auch international “, sagte Payne.

Djaffar Shalchi, ein iranisch-dänischer Geschäftsmann, der den patriotischen Millionären beim Aufbau ihres europäischen Netzwerks half, sagte, dass viele Anfragen nach Unterschriften einfach unbeantwortet blieben.

“Das Feedback war, dass sie es nicht unterschreiben wollten”, sagte Shalchi. “Die meisten reichen Leute haben Angst, so etwas zu unterschreiben.”

Aber wenn der Brief Resonanz findet, wie die Gruppe hofft, werden die patriotischen Millionäre nach mehr globalen Verbündeten suchen, sagte Payne.

Hier der neue Brief, der kürzlich veröffentlicht wurde:

https://www.millionairesforhumanity.com

An unsere globalen Mitbürger:



Während Covid-19 die Welt erobert, spielen Millionäre wie wir eine entscheidende Rolle bei der Heilung unserer Welt. Nein, wir sind nicht diejenigen, die sich auf Intensivstationen um die Kranken kümmern. Wir fahren keine Krankenwagen, die Kranke in Krankenhäuser bringen. Wir füllen keine Regale für Lebensmittelgeschäfte auf und liefern keine Lebensmittel von Tür zu Tür. Aber wir haben viel Geld. Geld, das jetzt dringend benötigt wird und auch in den kommenden Jahren benötigt wird, wenn sich unsere Welt von dieser Krise erholt.

Heute fordern wir, die unterzeichnenden Millionäre, unsere Regierungen auf, Steuern auf Menschen wie uns zu erheben. Sofort. Im Wesentlichen. Permanent.

Die Auswirkungen dieser Krise werden Jahrzehnte dauern. Es könnte eine halbe Milliarde Menschen mehr in die Armut treiben. Hunderte Millionen Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn Unternehmen schließen, einige dauerhaft. Es gibt bereits fast eine Milliarde Kinder außerhalb der Schule, von denen viele keinen Zugang zu den Ressourcen haben, die sie benötigen, um weiter zu lernen. Und natürlich ist das Fehlen von Krankenhausbetten, Schutzmasken und Beatmungsgeräten eine schmerzhafte, tägliche Erinnerung an die unzureichenden Investitionen in öffentliche Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt.

Die Probleme, die durch Covid-19 verursacht und aufgedeckt werden, können nicht mit Wohltätigkeit gelöst werden, egal wie großzügig sie auch sein mögen. Regierungschefs müssen die Verantwortung dafür übernehmen, die benötigten Mittel aufzubringen und fair auszugeben. Wir können sicherstellen, dass wir unsere Gesundheitssysteme, Schulen und Sicherheit durch eine dauerhafte Steuererhöhung für die reichsten Menschen auf dem Planeten, Menschen wie uns, angemessen finanzieren.

Wir schulden den Menschen, die an der Front dieses globalen Kampfes arbeiten, eine große Schuld. Die meisten wichtigen Arbeitnehmer sind für die von ihnen getragene Last stark unterbezahlt. An der Spitze dieses Kampfes stehen unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen, von denen 70 Prozent Frauen sind. Sie sind jeden Tag bei der Arbeit mit dem tödlichen Virus konfrontiert und tragen die Hauptverantwortung für unbezahlte Arbeit zu Hause. Die Risiken, die diese mutigen Menschen jeden Tag bereitwillig eingehen, um für den Rest von uns zu sorgen, erfordern, dass wir ein neues, echtes Engagement für einander und für das, was wirklich wichtig ist, aufbauen.

Unsere Vernetzung war noch nie so klar. Wir müssen unsere Welt neu ausbalancieren, bevor es zu spät ist. Es wird keine weitere Chance geben, dies richtig zu machen.

Im Gegensatz zu zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir unseren Arbeitsplatz, unser Zuhause oder unsere Fähigkeit verlieren, unsere Familien zu unterstützen. Wir kämpfen nicht an der Front dieses Notfalls und es ist viel weniger wahrscheinlich, dass wir seine Opfer sind.

Also bitte. Steuern Sie uns. Steuern Sie uns. Steuern Sie uns. Es ist die richtige Wahl. Es ist die einzige Wahl.

Die Menschheit ist wichtiger als unser Geld.

Hier zum Appell vom Januar 2020

https://www.millionairesagainstpitchforks.com

An unsere Mit-Millionäre und Milliardäre auf der ganzen Welt, Es gibt zwei Arten von wohlhabenden Menschen auf der Welt: diejenigen, die Steuern bevorzugen, und diejenigen, die Mistgabeln bevorzugen. Wir, die Unterzeichneten, bevorzugen Steuern. Und wir glauben, dass Sie es nach dem Nachdenken auch tun werden. Aus diesem Grund fordern wir Sie dringend auf, jetzt – bevor es zu spät ist – höhere und gerechtere Steuern auf Millionäre und Milliardäre in Ihrem eigenen Land zu fordern und durch internationale Steuerreformbemühungen zur Vermeidung und Umgehung von Steuersteuern und Steuerhinterziehung durch Einzelpersonen und Unternehmen beizutragen. Wir machen diese Bitte als Mitglieder der privilegiertesten Klasse von Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Weltweit wächst die extreme, destabilisierende Ungleichheit. Heute gibt es mehr Milliardäre auf der Erde als jemals zuvor und sie kontrollieren mehr Wohlstand als jemals zuvor. Inzwischen bleiben die Einkommen der ärmsten Hälfte der Menschheit praktisch unverändert. In vielen Ländern haben die durch Ungleichheit verursachten Spannungen das Krisenniveau erreicht. Geringes soziales Vertrauen und ein allgegenwärtiges Gefühl der Ungerechtigkeit verringern den grundlegenden sozialen Zusammenhalt. Dieser Zusammenbruch innerhalb der Nationen verschärft die Spannungen zwischen den Ländern. Die daraus resultierende Dynamik garantiert, dass die Weltgemeinschaft nicht angemessen auf die drohende Klimakatastrophe reagiert. Dies wird für alle katastrophal sein, einschließlich Millionäre und Milliardäre. Es ist Zeit für uns zu handeln. Trotz gegenteiliger Proteste verstehen die meisten vernünftigen Menschen, dass Philanthropie immer ein unzureichender Ersatz für staatliche Investitionen war und sein wird. Steuern sind der beste und einzig angemessene Weg, um angemessene Investitionen in die Dinge zu gewährleisten, die unsere Gesellschaften brauchen. Personen, die diese Wahrheit ablehnen, stellen eine doppelte Bedrohung sowohl für das Klima als auch für die Demokratie selbst dar, da diejenigen, die versuchen, ihre Steuerverantwortung zu umgehen, häufig dieselben sind, die Regierungen und demokratische Prozesse auf der ganzen Welt zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Weltweit sind in den letzten Jahrzehnten die Steuereinnahmen der Reichen und Unternehmen stark zurückgegangen. In einigen Ländern zahlen die reichsten tatsächlich niedrigere effektive Steuersätze als diejenigen mit bescheidenen Mitteln. Viele der weltweit größten Unternehmen missbrauchen Steueroasen, einige zahlen überhaupt keine Steuern. International haben Steuervermeidung und Steuerhinterziehung epidemische Ausmaße erreicht. Studien zeigen, dass am unteren Ende mindestens 8 Billionen US-Dollar – fast 10% des weltweiten BIP – in Steueroasen versteckt sind. Eine kürzlich vom IWF durchgeführte Studie schätzt, dass 40% der ausländischen Direktinvestitionen – etwa 15 Billionen US-Dollar – „leere Unternehmensschalen“ ohne „echte Geschäftsaktivitäten“ durchlaufen. Um klar zu sein, erfordert jede Lösung dieser globalen Krise höhere Steuern für Millionäre und Milliardäre wie uns. Sie können sich uns anschließen, um diese einfache Tatsache zu akzeptieren, und uns dann dabei helfen, unsere zerbrochene Welt zu reparieren – einschließlich der Zusammenarbeit, um effektive Steuersysteme in unseren jeweiligen Ländern und international voranzutreiben – oder Sie können sich weigern, Teil der Lösung zu sein und akzeptieren Sie, dass Sie schuld sind, wenn wir versagen. Bitte schließen Sie sich uns in diesem wichtigsten Kampf an. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Mit-Millionäre und Milliardäre https://www.millionairesagainstpitchforks.com

