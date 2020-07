Declaración internacional de solidaridad con las protestas antirracistas en los EE. UU.

El 25 de Mayo 2020, el mundo entero fue sorprendido por la indignante, deliberada y altamente cruel forma de como el ciudadano George Floyd, afroamericano, fuera detenido por las fuerzas policiales de la ciudad de Minneapolis, en el Estado Federal de Minnesota, el ciudadano George Floyd, a pesar de estar desarmado fue sometido dura y cruelmente bajo la rodilla en el cuello y todo el peso del oficial de policía local durante 9 largos minutos, quien solo podía expresar, una y otra vez, “no puedo respirar“, tal y como se ha podido apreciar en los videos que han recorrido el mundo, la detención de George Floyd ocurre bajo acusación de un insignificante delito.

Este último ejemplo es solo una parte, de una serie interminable de asesinatos policiales contra afroamericanos, el hecho ha conmocionado la conciencia del pueblo estadounidense, provocando una Ola de protestas en más de 2.000 ciudades y pueblos de más de 60 países.

La imagen cuidadosamente cultivada de los EE. UU. de querer erigirse como un faro de los Derechos Humanos, ha sido desmontada y destrozada por los gritos indignados de un pueblo enfurecido.

Las mismas protestas se han enfrentado a la mayor brutalidad policial, que incluye el uso de armas químicas y proyectiles presuntamente „no letales“.

Desde el día 30 de junio, han sido arrestadas unas 14.000 personas, mientras que en más de 30 estados de EE.UU. y Washington DC se han activado más de 62.000 miembros de la Guardia Nacional, para contrarrestar las protestas.

Por lo tanto reconocemos que estas protestas constituyen una rebelión genuina y justificada en particular contra los asesinatos policiales y contra el racismo sistemático en general, encabezado principalmente por la comunidad afroamericana y en la que participan cientos de miles de personas de diversas etnias.

Mediante la presente declaración, nos solidarizamos con esta justa lucha de los afrodescendientes en Norteamérica y que los pueblos del mundo amantes de la paz y la justicia, suman sus voces a las nuestras y a las voces de los valientes manifestantes que están hoy en las calles de los Estados Unidos.

Por lo tanto exigimos:

1 – El fin inmediato de la matanza de afrodescendientes y otras personas de color a manos de la policía.

2 – El cese inmediato de la violenta supresión de las protestas por parte de la policía y cuerpos militarizados de los EE. UU.: no más gas lacrimógeno, spray de pimienta, balas de goma, granadas de destello escandilantes así como otros instrumentos militares.

3 – Amnistía total para todas las personas arrestadas durante los disturbios.

4 – Una detallada revisión y reforma del sistema policial de los Estados Unidos en su totalidad donde se reflejen los derechos humanos, así como las demandas de los manifestantes de recortar los presupuestos de la policía y redirigir los fondos para satisfacer las necesidades sociales.

Nosotros no solo condenamos la brutalidad policial contra los manifestantes antirracistas en los Estados Unidos, también condenamos la brutalidad del ejército estadounidense contra personas inocentes en todo el mundo,

entre otras: las guerras de los Estados Unidos en el Oriente Medio y el norte de África; la expansión del ejército estadounidense en el continente africano; y la creciente agresión contra los pueblos de Rusia y China; los intentos de derrocar el gobierno legítimo de Venezuela; el continuo y brutal bloqueo contra Cuba; las severas y crecientes sanciones contra Irán; y el innegable y creciente apoyo militar, diplomático y financiero que Washington está dando al estado de Israel en su brutal y racista represión de la lucha legítima del pueblo palestino por su soberanía, independencia y autodeterminación.

Al mismo tiempo que expresamos nuestra solidaridad con las protestas antirracistas en los Estados Unidos, también exigimos que los EE. UU. aparte su rodilla militar del cuello de los pueblos del mundo en sus luchas por su Libertad, soberanía, independencia y autodeterminación.

Adjunto a esta declaración, nos comprometemos a organizar protestas de solidaridad en nuestros propios países y plantear incansablemente todas nuestras demandas anteriores en nuestras acciones por la libertad, la justicia, la igualdad y la paz de los Pueblos.

Solidariamente

