Der deutsche UN-Botschafter Christopher Heusgen hat nach der Einigung zur sogenannten „Syrienhilfe“ für das von al-Qaida kontrollierte Nordsyrien die Katze aus dem Sack gelassen. Gegenüber der ARD erklärte er, dass es darum ginge, Russland und China im Sicherheitsrat zu isolieren.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/28m3

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related