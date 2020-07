„Der Verrat an den Bürgern der DDR“ – Eine politische Bilanz nach 30 Jahren Anschluss (Aktivtagung zur „Alternativen Einheitsfeier“ am 5.10.2020 – Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V.)

Im Corona-Jahr 2020 entfällt die alljährliche Alternative Einheitsfeier des Ostdeutschen

Kuratoriums.

Stattdessen wird zum gleichen Thema eine Aktivtagung am 5.10 2020 durchgeführt. Die

Beiträge zu dieser Tagung werden in einem Buch veröffentlicht, welches erstmals zur

Aktivtagung erhältlich ist.

Stattdessen meldet sich das OKV mit einer Publikation zu Wort mit dem Thema:

„Der Verrat an den Bürgern der DDR“ – Eine politische Bilanz nach 30 Jahren Anschluss.

Das Buch wird auf einer Aktivtagung am 5.10. 2020 vorgestellt und ist danach erhältlich.

In dem Buch äußern sich:

Dr. Dietmar Bartsch, „Ostdeutschland darf durch Corona-

Krise nicht zurückfallen!“

Hans Bauer, „ 30 Jahre Anschluss, gleich 30 Jahre

Diskriminierung der Bürger der DDR“,

Dr. Klaus Blessing, „Und der Zukunft zugewandt

Die „Wiedervereinigung“ – ein Glücksfall der Geschichte?,

Patrik Köbele, Antikommunismus in Deutschland – Geschichte und Gegenwart,

Egon Krenz, Wendepunkte deutscher Geschichte,

Prof. Dr. Anton Latzo, Die BRD – ihre Stellung in Europa und ihr Verhältnis zu Russland

Dr. Peter Michel, Wege und Irrwege – Über den Umgang mit Kunst aus der DDR,

Dr. Hans Modrow, Die Deutsche Zweiheit

Dr. Matthias Werner, Eröffnung der Aktivtagung

Das Ziel dieser Aktivtagung und Veröffentlichung ist es eine breite Diskussion anzuregen. Die Beiträge dazu bitte dem OKV zur Verfügung stellen. Zeitgleich mit der Aktivtagung werden Beiträge der Verbände des OKV sowie seiner Sympathisanten zu diesem Thema in einem separaten Buch veröffentlicht und eine DVD dazu bereitgestellt. Zu den Möglichkeiten des Erwerbs wird in der zweiten Hälfte des September 2020 informiert.

