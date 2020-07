#HaendewegvonVenezuela #HandsOffVenezuela „Pretending to be somebody“ like Juan Guaidó pretending to be the „President“ of Venezuela – A Fake President supported by Trump, Biden, the EU and others – „Vortäuschen etwas zu sein“ wie Guaidó, der sich zum „Präsidenten“ Venezuelas aufspielt. Und bizarrerweise unterstützt wird von Aussenminister Heiko Maas, von Trump, von Biden und der EU.

Performance by Ika Khan

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related