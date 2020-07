Deutsch-palästinensische Städtepartnerschaftsvereine fordern die Verhinderung der Annexionspläne Israels

Deutschland hat durch die Ermordung von 6 Millionen Juden und die Verfolgung und

Vertreibung vieler jüdischer Menschen schwerste Schuld auf sich geladen. Wir tragen

deshalb eine besondere Verantwortung für die Existenz und eine friedliche Zukunft des

Staates Israel. Diese Zukunft kann es aber nur geben, wenn wir auch Verantwortung für

diejenigen übernehmen, die durch die Gründung des Staates Israel Land verloren haben und weiter verlieren. Es geht auch um ihre friedliche Zukunft!

Den ganzen Text hier lesen:

https://bit.ly/2ZkF1xT

Deutsch-palästinensische Städtepartnerschaften erheben ihre Stimme

https://bibjetzt.wordpress.com/2020/07/11/bip-aktuell-127-deutsch-palaestinensische-staedtepartnerschaften-erheben-ihre-stimme/



