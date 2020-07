Aufstehen gegen Regimechange #HaendewegvonVenezuela – jeden Sa #WorldBeyondWar

Seit Januar 2019 haben wir an fast jeden Samstag eine Kundgebung veranstaltet.

Mit Redebeiträgen und Musik von Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile,

Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland und den USA.

Wir fordern internationale Solidarität. Hände weg von Venezuela. Solidarität mit den fortschrittlichen Bewegungen in Lateinamerika.

.

11. Juli.2020 #NoMasBloqueo / Nancy Larenas KP Chile / Frente Unido Latino America Berlin

.



.

11.7. #HaendeWegVonVenezuela / Cornelia, Mütter gegen den Krieg / Frente Unido America Latina Berlin

.



.

11. Juli 2020 Berlin #HaendeWegVonVenezuela – Rede Gerhard Mertschenk, Frente Unido America Latina

.



Berlin 11.7. Mauro, KP Peru Frente Unideo America Latina #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela

.



11.7.2020 #HaendeWegVonVenezuela / Performance by Ika Khan / Frente Unido America Latina Berlin

.



¡Siempre Venceremos! #NoMasBloqueo #HaendewegvonVenezuela /Frente Unido America Latina 11.7.2020

.



11 de Julio / Frente Unido Latino America / Mauro, Partido Comunista Peruano „Manos furea Venezuela“

.



11.7. #HaendeWegVonVenezuela / „Guaido“ Pretending by Ika Khan / Frente Unido America Latina Berlin

.



Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related