Offener Brief an Herrn Joseph Borell. Weltweiter Aufruf zur Achtung Venezuelas durch die EU – 10. Juli 2020

Wir, die Unterzeichnenden schreiben Ihnen, um unsere Besorgnis über die am 9. Juli 2020 vom Europäischen Parlament gebilligte Entschließung zur „humanitären Lage in Venezuela und zur Migrations- und Flüchtlingskrise“ zum Ausdruck zu bringen, die im Sinne des gemeinsamen Kommuniqués im Widerspruch steht, dass am 1. Juli 2020 veröffentlicht wurde vom Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela und dem Auswärtigen Dienst der Europäischen Union, und in der die Parteien Folgendes ausdrückten:

„Beide Parteien haben vereinbart, diplomatische Kontakte zwischen den Parteien auf höchster Ebene im Rahmen einer aufrichtigen Zusammenarbeit und der Achtung des Völkerrechts zu fördern.“

Leider gibt es eine Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die auf einer Konfrontationspolitik und einer Politik bestehen, die sich mit den Zielen des Außenministeriums der US-Regierung zur Förderung der Politik des Regimewechsels in Venezuela identifiziert.

Diese Parlamentarier bestehen darauf, die Anwendung von Sanktionen zu fördern, die venezolanische Regierung ihrer finanziellen Ressourcen zu berauben und ihre Möglichkeiten für den Zugang zum internationalen Markt für den Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten zu blockieren, die im Zusammenhang mit der aktuellen COVID-19-Pandemie von der EU erforderlich sind Weg. In diesem Prozess fördern sie die Verletzung der Normen, die die Beziehungen zwischen Staaten auf internationaler Ebene regeln.

Im Fall der Bolivarischen Republik Venezuela geht es darum, Kooperationsmechanismen und einen konstruktiven Dialog zu suchen, wie sie die kürzlich erfolgte Ernennung der Mitglieder des Obersten Wahlrates dank einer Vereinbarung zwischen einem Sektor des Venezolaners ermöglichten Opposition und Vertreter der Regierung von Präsident Maduro.

Diese umständliche Mehrheit des Europäischen Parlaments erkennt nicht an, dass Venezuela die Probleme hat, die es aufgrund der schrecklichen Folgen der von den Vereinigten Staaten geförderten Sanktionspolitik hat, die darauf abzielt, die Wirtschaft zu ersticken, um einen Zusammenbruch herbeizuführen, der 30 Millionen Venezolaner bestraft, denen dies verweigert wird Zugang zu Nahrungsmitteln, Medikamenten und wichtigen Ressourcen zur Bekämpfung der aktuellen Pandemie.

In dieser Entschließung wird den tatsächlichen Migrationsproblemen der unzähligen Venezolaner, die vor Hunger, Fremdenfeindlichkeit und dem Coronavirus in den Nachbarländern Venezuelas in das Land zurückkehren, wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Diese Entschließung widerspricht in der Tat den Forderungen des UN-Generalsekretärs, Papst Franziskus und Ihrer selbst als Hoher Vertreter der Europäischen Union, unter anderem, die Sanktionen gegen Venezuela auszusetzen. Einer der schlimmsten Aspekte der Resolution ist, dass sie den Diebstahl des in der Bank of England hinterlegten Goldes durch die britische Regierung unterstützt, indem sie das Recht der venezolanischen Regierung auf diese Ressourcen ignoriert.

In der Entschließung wird die Tatsache ignoriert, dass Herr Juan Guaidó im Januar aufgrund seiner unzähligen Fehler, Korruptionshandlungen, Verbindungen zum Drogenhandel und des kolumbianischen Paramilitarismus die Unterstützung eines wichtigen Sektors der venezolanischen Opposition verlor und folglich nicht wieder aufgenommen wurde -wählte als Präsident der Nationalversammlung und weigerte sich sogar, an der Sitzung teilzunehmen, in der über seine mögliche Wiederwahl abgestimmt werden musste.

Wir weisen darauf hin, dass diese Entschließung auf der von der Regierung von Donald Trump geförderten Politik des Regimewechsels im Gegensatz zu der von Ihnen und dem venezolanischen Außenminister unterzeichneten gemeinsamen Erklärung besteht und die Wiederholung von Interventionserfahrungen und Eingriffen der Regierung zu fördern scheint Europäische Union, die in den intervenierten Ländern zu schrecklichen Blutbädern und irreparablen Schäden geführt haben.

Aus all diesen Gründen fordern wir Sie dringend auf, Ihre Bereitschaft zum offenen Dialog mit der Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zu stärken und die institutionellen Entscheidungen des venezolanischen Staates im Rahmen der Gesetze uneingeschränkt zu respektieren und der venezolanische demokratische Prozess vor den Parlamentswahlen am 6. Dezember 2020.

Soziale Bewegungen und soziale Organisationen, europäische und außereuropäische politische Parteien fügen ihre Unterschriften und Stimmen hinzu und prangern die interventionistische Entschließung des Europäischen Parlaments an, die morgen gebilligt wird. Wir sind in völliger Mobilisierung für den Frieden und die Verteidigung Venezuelas.

