Bärbel Brede: Whipala. Für Bolivien. „Gegen die Heuchelei!“

*Whipala- En contra la mojigateria!

Oel/LW 1.20mx1.00m 2020

Bärbel Brede ist immer wieder auch bei der Kundgebung dabei, die seit Januar 2019 regelmässig an fast jedem Samstag ab 14 Uhr vor dem Brandenburger Tor gegenüber der US-Botschaft stattfindet. Mit Redebeiträgen und Musik internationaler Aktivisten und Künstler

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften und Regierungen in Lateinamerika! Solidarität mit Evo Morales – dem ersten indigenen Präsident Boliviens, der Ende 2019 von Rechtsradikalen, mit Unterstützung der USA aus dem Amt geputscht wurde!

Bärbel Brede: Malerei und Grafik

Joh.-W. v. Goethe Universität, Frankfurt/M, Kunstpädagogik, Freie Grafik

Studium Bildende Kunst an der HfG, Offenbach/M.

Stipendiatin der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft, Projektstudium, Ontario/Kanada

ehem. Mitglied der Bundesverbände der Bildenden KünstlerInnen FFM und Köln,

sowie bei IG Medien. Mitglied der Gruppe tendenzen Frankfurt/M., Gründungsmitglied der Gruppe tendenzen Berlin.

http://www.coopcafeberlin.de/ex/ausstellung-baerbel.brede-marco.schaub/

