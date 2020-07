Die USA senden „wichtige“ Daten nach Indien. Soll das Land in den Krieg mit China gezogen werden? (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/us-sends-important-data-to-india-pushing-it-into-war-with-china/

Inmitten eskalierender Spannungen zwischen China und Indien enthüllt ein Bericht die Lieferung „wichtiger“ Satellitenbilder durch die USA nach Neu-Delhi.

Wie die Website „Bulgarian Military“ am Samstag ankündigte, „haben die Vereinigten Staaten Indien wichtige Satelliten- und Geheimdienstbilder zur Verfügung gestellt, die den indischen Streitkräften geholfen haben, die Grenzsituation klar zu verstehen“, inmitten der Spannungen mit China.

Die Vereinigten Staaten versuchen auch, Indien mit hochpräziser Artillerie zu versorgen, fügte der Bericht unter Berufung auf indische Quellen unter der Bedingung der Anonymität hinzu.

Darüber hinaus bereitet sich die indische Luftwaffe auf eine mögliche Konfrontation mit China vor und plant angesichts dieser Situation, vor dem 27. Juli sechs französische Kampfflugzeuge zu erhalten.

Die Jäger werden auf der Ambala Air Base eingesetzt, die sich rund 300 Kilometer von der umstrittenen Zone in Kaschmir entfernt befindet und als eine der strategischen Stützpunkte der indischen Luftwaffe gilt.

Die Spannungen zwischen Peking und Neu-Delhi erreichten Mitte Juni ihren Höhepunkt, als bei einem schweren Zusammenstoß zwischen beiden Seiten an der umstrittenen Grenze zwischen Ladakh und Kaschmir im Himalaya mehrere indische Soldaten getötet wurden.

Am Freitag stattete der indische Premierminister Narendra Modi den in Ladakh stationierten indischen Truppen einen Überraschungsbesuch ab, wo er in einer impliziten Botschaft an China warnte, dass „die Ära des Expansionismus vorbei ist“. Die Regierung von Peking nannte solche Behauptungen als Reaktion „unbegründet“.

Peking hat Neu-Delhi wiederholt aufgefordert, seine Streitkräfte so bald wie möglich aus der umstrittenen Grenzregion abzuziehen, um eine Eskalation der Spannungen in der Region zu vermeiden. Indien ignoriert jedoch die Warnungen des asiatischen Riesen.

Modi ist seit letztem Jahr mit heftigen religiösen Spannungen vor Ort konfrontiert und wurde in den letzten Wochen in der öffentlichen Meinung schwer getroffen, da er die Covid-19-Krise bewältigt hat, von der Tausende indischer Bürger betroffen sind. Als enger Verbündeter der USA könnte er versucht sein, einen Stellvertreterkrieg zu führen, aber der Kaschmir-Streit mit Pakistan könnte eine große Rolle dabei spielen, eine Eskalation der Spannungen in einer Region zu vermeiden, die im Hinblick auf territoriale Streitigkeiten bereits große Probleme hat.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related