STUTTGART, Deutschland – Eine Gruppe von US-Senatoren aus beiden Parteien hat

einen Zusatz zu dem Gesetzentwurf zum Verteidigungshaushalt 2021 eingebracht,

der verhindern soll, dass Präsident Donald Trump eine große Anzahl von US-Soldaten aus Deutschland abzieht.

Von John Vandiver

STARS AND STRIPES, 30.06.20

( https://www.stripes.com/senators-move-to-block-trump-s-proposal-to-pull-thousands-oftroops-out-of-germany-1.635673 )

weiterlesen hier.

Klicke, um auf LP05020_030720.pdf zuzugreifen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related