Bolton über Trumps Haltung zu Geheimdienstberichten über Russland (Sputniknews)

„Ich habe genug Narben davon” – Bolton über Trumps Haltung zu Geheimdienstberichten über Russland

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, hat nach eigenen Angaben persönlich erlebt, wie sich US-Präsident Donald Trump über den Erhalt von Russland-bezogenen Geheimdienstinformationen geärgert hat. Dies äußerte Bolton bei einem Interview mit dem TV-Sender CNN.

„Ich glaube, ich habe genug Narben davon, dass ich Dinge über Russland zur Sprache gebracht habe, die er wahrscheinlich nicht hören wollte, dass ich sagen kann, ich stimme den Berichten anderer ehemaliger Beamter zu, dass Trump keine negativen Informationen hören wollte, die mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zu tun hatten“, äußerte er gegenüber dem Nachrichtensender am Donnerstag.

„Allen war der Charakter von Russlands Aktivitäten bewusst – möglicherweise mit Ausnahme des Präsidenten“, behauptete Bolton.

„Eine Menge Aktivitäten gingen vor sich, wie man es vielleicht erwarten würde, und wir versuchten einfach, den Präsidenten zu informieren, versuchten, seine Reaktion zu bekommen“, fuhr Bolton fort. „Es wurden Schritte unternommen, – ich denke, das war wichtig – um mit den russischen Drohungen zurechtzukommen, aber üblicherweise murrte der Präsident dabei und beschwerte sich“, so Bolton weiter.

Bolton wurde unter anderem gefragt, ob er Trump darüber informiert habe, dass Russland angeblich mit den „Taliban“ verbundenen Militanten Belohnungen für die Tötung von US-Soldaten in Afghanistan angeboten habe, oder vielleicht von dem entsprechenden Bericht gehört habe, bevor die Zeitung „New York Times“ über eine „Verschwörung zwischen Russland und den Taliban“ geschrieben habe. Da sagte der Ex-Sicherheitsberater, er werde „nicht über geheime Informationen sprechen“.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/CSZU

