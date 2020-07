Berlin 27 de Junio – 60 Textos contra 60 Años de Bloqueo contra Cuba

Berlín, 29 jun (Prensa Latina) Los organizadores de una lectura pública contra el bloqueo estadounidense a Cuba en Berlín hicieron hoy un balance positivo de la acción.

La lectura: ’60 textos contra 60 años de bloqueo contra Cuba‘ tuvo lugar este fin de semana frente a la Puerta de Brandenburgo en el centro histórico de Berlín.

Por tercera vez, la Sociedad de la Amistad Berlín-Cuba organizó esta evento contra el bloqueo más largo de la historia, que EE.UU. no sólo mantiene contra la isla durante 60 años, sino que ’se está endureciendo constantemente, incluso en tiempos de la pandemia del nuevo coronavirus‘, dijo la organizadora Jutta Kausch-Henken en declaraciones a Prensa Latina.

Hace 20 años, dijo, la organización realizó una lectura de 40 textos que fueron presentados por figuras públicas en el vestíbulo de la Universidad Humboldt de esta capital.



Hace diez años había 50 textos, justo delante de la embajada de los EE.UU. en Pariser Platz, apuntó Kausch-Henken.

‚Y esta vez, lógicamente, había 60 textos, literarios, políticos, informativos, emocionales, vivos y variados‘, añadió. Las lecturas ofrecían una amplia variedad de declaraciones de solidaridad con la isla, que durante más de 60 años escapó al control de su gran vecino del norte. Los lectores no sólo vinieron de la capital, sino también de Renania, Hamburgo, Bremen y Magdeburgo para hacer una contribución literaria, política, musical, o inclusive, muy personal. La Sociedad de la Amistad Berlín-Cuba tiene la gran esperanza de que en 2030 ya no sea necesario continuar con la tradición porque entonces el bloqueo será finalmente cosa del pasado, concluyó Kausch-Henken. Quelle:

