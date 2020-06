Horrende Lebensmittelpreise sind nur eine der Folgen der westlichen Sanktionen, unter denen die syrische Bevölkerung zu leiden hat. Das von den USA nun verabschiedete „Caesar-Gesetz“ verschärft die Lage weiter, insbesondere was Medikamente betrifft. Eine Reportage aus Damaskus. Von Karin Leukefeld

Zur Reportage: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/103822-wie-sanktionen-aus-brussel-und/

