26. Juni 2020 Ralf Streck

Die Frage ist, ob das Land zu schnell die Maßnahmen gegen die Pandemie gelockert hat und ob sich der erneute Ausbruch fatal auf den Tourismus auswirkt.

Hier weiterlesen: https://www.heise.de/tp/features/Portugal-fuehrt-im-Grossraum-Lissabon-erneut-massive-Ausgangsbeschraenkungen-ein-4796723.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related