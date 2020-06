Kapitalismus / Die Ursache von COVID-19-Todesfällen / China 4,634 Todesfälle vs. U.S. 121,176 Todesfälle – By Sara Flounders (workers.org)

https://www.workers.org/2020/06/49636/

23. Juni – Funktioniert das COVID-19-Virus in kapitalistischen Ländern anders als in sozialistischen Ländern? Basierend auf einem Vergleich der weltweiten Zahl der Todesopfer scheint COVID-19 in kapitalistischen Ländern in einer virulenteren Form zu erscheinen. Aber ist das überhaupt möglich?

Die Auswirkungen von COVID-19 in kapitalistischen Ländern sind mehr als 20- bis 50-mal schlimmer als in sozialistischen Ländern oder in Ländern mit einem hohen Grad an sozialer Mobilisierung. Je länger und breiter sich dieses Virus ausbreitet, desto deutlicher wird dieser politische Unterschied.

Bei jeder möglichen Messung von COVID und Todesfällen aufgrund einer Vielzahl anderer vernachlässigter Krankheiten ist klar, dass das kapitalistische Profitsystem selbst die größte Gefahr für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen darstellt.

Nur ein Vergleich der Anzahl der Todesfälle bestätigt, wie strafrechtlich verantwortlich dieses chaotische Wirtschaftssystem für den Tod von Millionen von Menschen weltweit ist.

Laut dem angesehenen Coronavirus Resource Center der Johns Hopkins University, das eine globale tägliche Datenbank unterhält, haben die USA am 23. Juni die weltweit höchste Anzahl an COVID-19-Todesfällen – 121.176 Todesfälle. Nach vorsichtiger Schätzung werden die Todesfälle in den USA auch in Zukunft monatlich mit einer Rate von mehr als 5.000 Todesfällen pro Woche pro Woche anhalten. ( coronavirus.jhu.edu/map.html )

Nach derselben Quelle zum selben Datum hatte China im Vergleich weniger als 5.000 Todesfälle (4.634 Todesfälle).

Wichtiger ist, dass China die Ausbreitung des Virus im Land stoppen konnte. Ein Ausbruch der „zweiten Welle“ am 11. Juni in der Hauptstadt Peking mit 21 Millionen Einwohnern führte zu einer sofortigen, gut organisierten Quarantäne, einer neuen Runde von Massentests und der Rückverfolgung sozialer Kontakte. (tinyurl.com/y7y6fv22/)

Vor diesem Ausbruch hatte Peking seit fast zwei Monaten keinen Fall von Inlandsübertragung mehr registriert. Pei Hao, ein in Peking ansässiger globaler Gesundheitsforscher, erklärte Chinas Ansatz: „Die Menschen müssen zusammenarbeiten, damit eine Reaktionsmaßnahme letztendlich erfolgreich ist.“ (tinyurl.com/ycxqxlx5)

Zwischen dem 1. und 10. Juni testete China die gesamte 11-Millionen-Bevölkerung von Wuhan erneut. Jeder Bezirk in der riesigen Stadt hat innerhalb dieses Zeitraums seinen vollständigen Testzyklus abgeschlossen. In China werden zahlreiche Tests durchgeführt, um zu bestätigen, dass das Virus aktiv enthalten ist.

In den USA steigt die Anzahl der durchgeführten Tests nach Monaten unzugänglicher und unzuverlässiger Tests schließlich auf 300.000 pro Tag. Bei dieser Geschwindigkeit würde es 3 Jahre dauern, um die US-Bevölkerung auch nur einmal zu testen. Aber Präsident Trump gab am 20. Juni bekannt, dass er eine Verlangsamung der COVID-Tests befürwortet.

Seit zwei erschütternden Monaten ist das verheerende Zentrum des COVID-Virusausbruchs das Gebiet von New York City und dem Norden von New Jersey. Da das Virus dort zurückgeht, eskaliert es im Süden und Westen der USA stark und erreicht in Florida, South Carolina, Oklahoma und Arizona seinen derzeit höchsten Stand.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Ausbreitung des Virus innerhalb der US-amerikanischen Schätzungen gestoppt wird. Vorsichtige Schätzungen gehen nun davon aus, dass bis zum 1. Oktober 200.000 Menschen sterben werden.

Projizierte Spitzen, die auf der Wiedereröffnung von Unternehmen und der Lockerung der Protokolle zur sozialen Distanzierung beruhen, können diese Todesfälle weiter eskalieren lassen. Noch bedrohlicher ist, dass in den Wintermonaten eine noch höhere Todeswelle prognostiziert wird. (tinyurl.com/y9e7hlm6)

Die messbare Sterblichkeitsrate von 5.000 Todesfällen in China im Vergleich zu über 120.000 Todesfällen in den USA ab der dritten Juniwoche ist so erstaunlich, dass es wichtig ist, den Grund für die dramatisch unterschiedlichen Ergebnisse zu untersuchen.

China, ein sich noch entwickelndes Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern, hat der Welt gezeigt, dass das COVID-Virus mit einem wissenschaftlichen Ansatz und einer koordinierten sozialen Mobilisierung der Bevölkerung kontrolliert und eingedämmt werden kann. China liefert jetzt riesige Lieferungen von lebenswichtigen Medikamenten, persönlicher Schutzausrüstung und Schulungsprogrammen an andere Entwicklungsländer auf dem Luft-, Schienen- und Schiffsweg.

Kuba, ein kleines, blockiertes Land mit 11,3 Millionen Einwohnern, hat dies trotz Sanktionen und Blockaden ebenfalls bestätigt. Die gesamte Bevölkerung kann geschützt und gesund gehalten werden. Neben dem Schutz der eigenen Bevölkerung sind kubanische Ärzteteams mit wichtigen Hilfsgütern gereist, um weltweit mehr Hilfsprojekte für COVID-19 einzurichten als die Weltgesundheitsorganisation.

In Vietnam mit mehr als 95 Millionen Einwohnern wurden keine COVID-19-Todesfälle und nur 240 positive Fälle gemeldet. Ihre Taktik beinhaltet auch aktive Rückverfolgungsmaßnahmen; klare national durchgesetzte Quarantänen mit garantierten Nahrungsmitteln, Lieferungen und wesentlichen Dienstleistungen; zusammen mit der Mobilisierung von Medizinstudenten und pensionierten Ärzten und Krankenschwestern, um die Ausbreitung des tödlichen Virus zurückzudrängen. (Weitere Informationen finden sich (tinyurl.com/yboto4qa/ . )

Es ist das System

Jedes Gebiet der Wissenschaft muss zusammenarbeiten und dieses tödliche Virus untersuchen, um Behandlungen, einen Impfstoff und eine Heilung zu finden. Notwendig ist aber auch die Untersuchung des sozialen und wirtschaftlichen Systems, das ein Virus in kapitalistischen Ländern so unkontrollierbar macht.

Warum waren die USA trotz monatelanger Vorankündigung und detaillierter Informationen über dieses neue Virus nicht in der Lage, die spiralförmigen Ausbrüche im ganzen Land zu kontrollieren? Warum wurden soziale Vorsichtsmaßnahmen und medizinische Vorbereitungen nicht sofort getroffen? Warum konnten auch andere kapitalistische Länder ihre Bevölkerung nicht schützen?

Ist es Nachlässigkeit? Oder ist es ein systemisches Problem?

In den Vereinigten Staaten, dem angeblich technologisch am weitesten entwickelten und reichsten Land der Welt, ist die gesamte Bevölkerung mit einer völligen Funktionsstörung der Sozialprogramme der Regierung konfrontiert , die das Virus hätten kontrollieren können. Dies gilt auf allen Ebenen – von Tests über Quarantänen bis hin zur Bereitstellung von PSA für wichtige Arbeitnehmer oder zur Finanzierung von Millionen von Arbeitslosen, die kurz vor der Räumung und dem buchstäblichen Hunger stehen. Jetzt haben sich die Nahrungslinien für Blöcke, manchmal Meilen, ausgedehnt. Krankenhäuser sind an einigen Orten so überfordert, dass die Kranken in Scharen abgewiesen werden.

Politiker der Demokratischen Partei haben sich streng auf Trumps kriminelle Nachlässigkeit konzentriert. Aber in New York, New Jersey, Kalifornien, Michigan und im US-Bundesstaat Washington haben Beamte der Demokratischen Partei auf staatlicher und lokaler Ebene das gleiche unkoordinierte Medizin-für-Profit-System erlebt.

Es gab keine Koordination beim Testen, Zählen oder Melden von Infektionsraten oder Todesfällen. Nationale gemeinnützige Diagnoselabors konkurrieren miteinander. Jede lokale Testeinrichtung legt ihre eigenen Preise und Verfahren fest. Berichte werden weder auf staatlicher noch auf nationaler Ebene koordiniert. Staaten und Städte verwenden sogar unterschiedliche Zählungen.

Wenn die COVID-Pandemie außer Kontrolle gerät, entstehen die anderen Komorbiditäten des Kapitalismus. Die höchste Zahl an Krankheiten und Todesfällen ist in allen Regionen des Landes in national unterdrückten Farbgemeinschaften zu verzeichnen.

Der Hunger bei Kindern steigt. Da die Klassenzimmer wegen der Pandemie monatelang geschlossen sind, hungern Millionen Kinder. Mehr als 20 Prozent der Kinder bekommen nicht genug zu essen. Die Hälfte der US-Schulkinder hat Anspruch auf subventionierte Mahlzeiten. Selbst die vom Kongress in Auftrag gegebene begrenzte Hilfe hat nur 4,4 Millionen der 30 Millionen hungernden Kinder erreicht, die sich qualifizieren. (tinyurl.com/yc5gx9tp)

Fast alle nicht wesentlichen medizinischen Leistungen wurden eingeschränkt. Krebsvorsorgeuntersuchungen, sexuelle Gesundheitsdienste, Drogen- und Raucherentwöhnungsprogramme, Diabetes, Tuberkulose- und HIV-Überwachung, Unterstützung der psychischen Gesundheit, Zahnmedizin, Impfungen und Routineuntersuchungen werden ausgesetzt.

Tausende von Medizinern in all diesen Bereichen sind mit extremen Lohnkürzungen und Entlassungen konfrontiert. Da alle Krankenhäuser, einschließlich der öffentlichen Krankenhäuser, in einem gewinnorientierten Finanzierungsumfeld arbeiten und „nicht wesentliche“ Dienstleistungen häufig die gewinnbringenden Verfahren sind, gehen Krankenhäuser mit einer beispiellosen Geschwindigkeit bankrott.

Da die Entlassungen in allen Berufen ein beispielloses Niveau erreichen, versiegen die Einsparungen. Die Raten von schrecklicher Armut, Hunger. Selbstmord und familiäre Gewalt nehmen zu. Am 8. Mai schätzte CNN die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen auf 43 Millionen – 27 Prozent der Belegschaft. (tinyurl.com/y762eqy8/)

In einem UN-Bericht warnte die Welternährungsorganisation, dass selbst in reichen Ländern indirekte Todesfälle letztendlich die Zahl der direkten Todesfälle in den Schatten stellen könnten. In den Entwicklungsländern sind Hungersnöte und soziale Zusammenbrüche eine weitaus größere Bedrohung, da 130 Millionen Menschen vom Hunger bedroht sind. (tinyurl.com/yblhr3zv)

In den USA wird eine neue Runde von „Anreizen“ für arbeitende Menschen vage diskutiert. Aber wesentliche soziale Programme für arbeitende Menschen stehen an letzter Stelle, nachdem die Federal Reserve dringend Billionen von Dollar in die Börse pumpen und ein Militärbudget aufrechterhalten muss, das größer ist als das des Rest der Welt zusammen.

Aber Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien und andere große kapitalistische Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften weisen eine noch höhere Rate an COVID-Todesfällen pro Bevölkerung auf als die USA. Dies bestätigt, dass das Problem weitaus tiefer liegt als die arrogante und rassistische Vernachlässigung der Trump-Regierung.

China beschuldigen

Da es den USA nicht gelungen ist, die Ausbreitung zu stoppen oder die Grundversorgung zu gewährleisten, muss die Regierung alle Anstrengungen unternehmen, um die Schuld abzulenken. Als das Ansehen der USA auf der ganzen Welt angesichts der völligen Unordnung seiner Reaktion gesunken ist, hat sich der Drang, China die Schuld zu geben, verstärkt.

„Wer wird härter gegen China sein?“ ist jetzt ein politischer Fußball im aktuellen US-Wahlkampf. China zu beschuldigen ist auch Teil des militärischen „Pivot to Asia“ des Pentagons. Mit der China-Taktik werden Flugzeugträger im Südchinesischen Meer und Raketenbatterien in Südkorea und Japan positioniert. Es dient als weitere Rechtfertigung für Sanktionen und einen Handelskrieg sowie als Bemühungen, die militärischen Allianzen mit Indien, Australien und den Philippinen zu schärfen.

Ein Blick auf Artikel in den Unternehmensmedien über die COVID-19-Pandemie zeigt, dass fast jede Erzählung mindestens einen Absatz enthält, in dem China beschuldigt oder China für eine langsame erste Reaktion angegriffen wird.

Chinas Reaktion war jedoch erstaunlich schnell, die Welt zu alarmieren und ihre Bevölkerung und die vollen Ressourcen des Staates zu mobilisieren. Im Vergleich zu den USA handelte China mit Lichtgeschwindigkeit – und die USA mit der Geschwindigkeit einer Schildkröte.

Zeitleiste

Bei der Bewertung, wer für die weltweite Verbreitung von COVID-19 verantwortlich ist, ist es wichtig, die Fakten, Daten und Zahlen zu berücksichtigen.

Das Virus wurde erstmals in China identifiziert und am 30. Dezember 2019 der Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwar mehrere schwere Fälle einer neuen und ungewöhnlichen Lungenentzündung in China, aber noch keinen Todesfall.

Bis zum 1. Januar war der Wuhan-Markt, auf dem das Virus vermutlich seinen Ursprung hat, geschlossen. In ganz China wurden Hinweise zur öffentlichen Gesundheit und detaillierte Vorsichtsmaßnahmen für alle Gesundheitsabteilungen und medizinischen Einrichtungen sowie Online-Informationen zu einer neuen viralen Lungenentzündung unbekannter Ursache eingeführt. (Eine ausführliche Erläuterung dieser Schritte zur Identifizierung, Eindämmung, strengen Prüfung und Behandlung finden Sie unter tinyurl.com/ruf7er6.

Bis zum 7. Januar hatten chinesische Forscher das COVID-19-Virus identifiziert. All dies geschah vor dem ersten gemeldeten COVID-19-Tod in China am 9. Januar.

Bis zum 12. Januar gab China der Welt die genetische Sequenz des Virus bekannt und teilte diese Sequenz frei, um der Welt beim Massenaufbau von Diagnosekits zu helfen.

Das wichtigste High-Tech- und Industriezentrum von Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern war 76 Tage lang streng gesperrt. In weniger als zwei Wochen kamen über 40.000 Mediziner aus ganz China nach Wuhan, um zu helfen. In der Zwischenzeit wurden im ganzen Land Quarantänemaßnahmen ergriffen. Industrien, Schulen, Theater, Parks, Sport und alle gesellschaftlichen Zusammenkünfte waren geschlossen worden.

Unter Chinas Sozialsystem, das in seiner sozialistischen Revolution von 1949 verwurzelt war, wurden die Löhne garantiert und die wesentlichen Dienstleistungen fortgesetzt. Miet-, Hypotheken- und Kreditkartenzahlungen wurden eingefroren.

Im Februar berichtete die WHO offiziell: „Angesichts eines bisher unbekannten Virus hat China die vielleicht ehrgeizigsten, agilsten und aggressivsten Bemühungen zur Eindämmung von Krankheiten in der Geschichte eingeführt.“ Der Bericht fügte hinzu: „Die bemerkenswerte Geschwindigkeit, mit der chinesische Wissenschaftler und Experten des öffentlichen Gesundheitswesens das verursachende Virus isolierten, Diagnosewerkzeuge etablierten und wichtige Übertragungsparameter wie den Ausbreitungsweg und die Inkubationszeit bestimmten, lieferte die entscheidende Evidenzbasis für Chinas Strategie. wertvolle Zeit für die Antwort gewinnen. “

Ein Impfstoff ist kein Heilmittel

Die Suche nach Behandlungen und einem Impfstoff für diejenigen, die positiv getestet werden, wird die globale Pandemie von COVID-19 nicht automatisch lösen.

Das liegt daran, dass der Drang, um jeden Preis zu konkurrieren, eine tief verwurzelte und systematische Reaktion des kapitalistischen Marktsystems ist. Dieses System ist stark von der Zusammenarbeit bedroht – selbst wenn Millionen von Menschenleben auf dem Spiel stehen.

Daher weigert sich die US-Regierung, bei der Entwicklung eines Impfstoffs mit China zusammenzuarbeiten. Die Idee, aus Chinas Erfahrungen zu lernen, stößt auf offizielle, rassistische Verachtung.

Der Rassismus ist eine Vertuschung für die Tatsache, dass die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Impfstoffs eine direkte wirtschaftliche Bedrohung für weit entfernte US-Geschäftsinteressen darstellt – und für die kapitalistische Grundlage der US-amerikanischen Big Pharma, der Pharmaindustrie, kein Risiko eingehen kann, global verteilter Impfstoff, der eine ernsthafte Bedrohung für die Unternehmensgewinne darstellen würde – und mehr als genug Anlass, das Spiel „China beschuldigen“ zu spielen.

Wenn man darüber nachdenkt, warum die USA die Pandemie nicht eingedämmt haben und warum die US-Mächte die globale Zusammenarbeit bei der Suche nach einem Heilmittel ablehnen, ist es hilfreich, die Prävalenz des Hungers zu berücksichtigen – in den USA und auf der ganzen Welt.

Im Kapitalismus ist die Heilung des Hungers völlig einfach und wird von jedem Menschen verstanden. Der Hunger wird geheilt, indem den Hungrigen Nahrung zur Verfügung gestellt wird.

Trotzdem starben 2019 9 Millionen Menschen an Hunger und Hungerkrankheiten, mehr als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. (tinyurl.com/rzvc5ls)

Es gibt jedoch kein „Rennen um eine Heilung des Hungers“. Tatsächlich gibt es eine globale Nahrungsflut – mehr als genug, um jeden Menschen auf der Welt zu ernähren. Aber in einer Welt und einer globalen Wirtschaft, in der kapitalistische Eigentumsverhältnisse vorherrschen, bleibt der Hunger ein globaler Killer!

In dieser Welt widersetzt sich der US-Imperialismus – mit einer immer noch mächtigen Streitmacht – jeder Herausforderung seiner Profite. Der Hunger durch Wirtschaftssanktionen wird stattdessen als Waffe des Regimewechsels und der von den USA orchestrierten Staatsstreiche eingesetzt. Hunger ist ein Problem, das im Kapitalismus niemals gelöst wird

Aber Hunger ist das erste Problem, mit dem sich jedes sozialistische Land auf organisierte Weise befasst. Deshalb verfügen Länder, die eine sozialistische Basis aufgebaut und aktiviert haben – wie China – über die Mittel und die Erfahrung, um mit einer unbekannten Gesundheitsbedrohung wie einem Virus weitaus besser umzugehen.

In einer globalen Pandemie ist die rücksichtslose Konkurrenz des Kapitalismus der größte Mörder.

