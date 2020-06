Coronavirus-Pandemie: Globale Gesundheitsbehörden organisieren Versorgung mit einer einfachen Behandlung, die Leben rettet: Sauerstoff.

Viele Patienten, die schwer an Covid-19, der durch das Coronavirus verursachten Krankheit, erkrankt sind, benötigen Hilfe beim Atmen. Aber jetzt breitet sich die Epidemie schnell in Südasien, Lateinamerika und Teilen Afrikas aus, Regionen der Welt, in denen viele Krankenhäuser schlecht ausgestattet sind und die Beatmungsgeräte, Tanks und andere Geräte fehlen, die zur Rettung von Patienten mit Lungenversagen erforderlich sind.

Die Weltgesundheitsorganisation hofft, 250 Millionen US-Dollar sammeln zu können, um die Sauerstoffversorgung dieser Regionen zu verbessern. Die Weltbank und die Afrikanische Union tragen zu diesen Bemühungen bei, und einige medizinische Wohltätigkeitsorganisationen suchen Spenden für die Sache.

Die WHO schätzte am Mittwoch, dass die Welt bei etwa einer Million neuer Coronavirus-Fälle pro Woche weltweit 620.000 Kubikmeter Sauerstoff pro Tag oder 88.000 große Flaschen benötigt.

Die WHO hat 14.000 Sauerstoffkonzentratoren gekauft, die Sauerstoff aus der Luft filtern, um sie in 120 Länder zu senden, und die Agentur hofft, in den nächsten sechs Monaten 170.000 weitere Konzentratoren zu einem Preis von 100 Millionen US-Dollar kaufen zu können.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, warnte, dass „80 Prozent des Marktes nur wenigen Unternehmen gehören und die Nachfrage das Angebot übersteigt“.