Conrad Schuhler: Weltwirtschaft auf Intensivstation: Staat muss aktiv in Wirtschaft eingreifen, Finanzmittel müssen aus Vermögen der Superreichen kommen (isw München e.V.)

1000 vom IFO-Institut befragten ÖkonomInnen aus 110 Ländern bezeichnen als die zentralen Gründe für die globale Rezession u.a. die Reduzierung von Investitionen, die Erhöhung der Staatsdefizite, den Rückgang der Konsumausgaben, Produktionsstopps. Investitionen und Konsum als die beiden Hauptfaktoren der inländischen Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt (BIP). gehen erheblich zurück. Und der Staat als weiterer Nachfragefaktor war schon vor der Pandemie enorm verschuldet. Um den Absturz des globalen Systems in die globale Insolvenz zu verhindern, haben die Staaten gewaltige Konjunkturprogramme aufgelegt. Wo soll das Geld herkommen? Der Staat nimmt entweder Kredite auf bei Banken und Versicherungen auf, oder aber er stellt das Geld selbst bereit über die ihm gehörende Notenbank per Ankauf von Staatspapieren. Mit der Geldschöpfung entsteht zwar Geld, aber kein entsprechender materieller oder sonstiger Reichtum.

