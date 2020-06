Covid-19: Ärzte, Krankenschwester und Pfleger

USA: Mehr als 77.000 Ärzte, Krankenschwester und Pfleger mit Corona infiziert, 415 Verstorbene.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt an, dass sich mehr als 13.400 Mitarbeiter in Arztpraxen und Krankenhäusern infiziert haben, 20 starben.

Brasilien: Mindestens 157 Krankenschwestern und Pfleger sind an COVID-19 gestorben.

Spanien: 20 Prozent der Infizierten Mitarbeiter des Gesundheitswesens sein.

International Council of Nurses spricht von 230.000 infizierten Mitarbeitern im medizinischen Bereich und mehr als 600 Toten. Durchschnittlich sollen sieben Prozent aller Infizierten im Gesundheitsbereich arbeiten. Hochgerechnet auf alle bekannten COVID-19-Fälle weltweit könnten das bis zu 450.000 erkrankte Ärzte und Pfleger sein.

