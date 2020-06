Japanisches biopharmazeutische Unternehmen entwickelt COVID-19-DNA-Impfstoff – Zur Zusammenarbeit mit Russland bereit.

Das japanische biopharmazeutische Unternehmen AnGes, das einen DNA-Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus entwickelt, ist bereit, sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Produktionsphase mit russischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, sagte Ryuichi Morishita, Firmengründer und Professor für klinische Gentherapie an der Universität Osaka gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Sputnik am Mittwoch.

Das japanische Unternehmen wird voraussichtlich im Juli klinische Studien mit dem Impfstoff durchführen. Der zweite Teil der Studien mit 400 bis 500 Personen ist für den Herbst geplant. Bis zum Frühjahr wird erwartet, dass AnGes in die industrielle Produktion des Impfstoffs eintritt.

„Wir haben bereits Anfragen von ausländischen pharmakologischen Unternehmen bezüglich der Produktion in ihren Ländern erhalten. Wir verhandeln mit ihnen. Ich kann die Länder nicht nennen, aber wir verhandeln mit 3-4 Ländern. Russland gehört nicht dazu. Wenn russische pharmakologische Unternehmen interessiert sind, reagieren wir gerne und entwickeln oder liefern gemeinsam Technologie. Wir sind bereit, nicht nur auf den Verkaufsvorschlag zu reagieren, sondern auch auf den über gemeinsame Entwicklungen. Wenn sie uns kontaktieren, werden wir Ihnen gerne antworten. Es geht nicht nur um den Verkauf der Technologie, sondern auch um die gemeinsame Entwicklung “, sagte Morishita.

In Bezug auf den DNA-Impfstoff sagte der Professor, dass der Hauptvorteil eines DNA-Impfstoffs seine Sicherheit sei, da er keine Krankheitserreger verwendete und der Körper Antikörper erzeugte, die nicht auf einen Krankheitserreger, sondern auf DNA-Informationen darüber reagierten. Die Fähigkeit, einen Impfstoff schnell und praktisch in unbegrenzten Mengen herzustellen, sei ein weiterer Vorteil, fügte Morishita hinzu.

„Normalerweise führen [Wissenschaftler] ein geschwächtes Virus in ein Hühnerei ein und erzeugen Antigene – die Grundlage für die Bildung von Antikörpern gegen das Virus. Für den DNA-Impfstoff befindet sich ein Protein S2 in Form einer Spitze auf der Oberfläche des Coronavirus. Wir verwenden es als Antigen. Wir verwenden die Geninformation des Proteins S2, nämlich das DNA-Plasmid, um einen Impfstoff herzustellen. Das bedeutet, dass wir das Virus selbst nicht verwenden “, sagte der Professor.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des neuen Impfstoffs ist die Flexibilität seiner Entwicklung, denn selbst wenn das Virus mutiert, kann laut Morishita in zwei Wochen ein neuer Impfstoff entwickelt werden.

Gleichzeitig konzentriere sich die eigene Produktion aufgrund begrenzter Produktionskapazitäten nach wie vor auf den japanischen Inlandsmarkt, fügte der Professor hinzu.

Quelle:

https://sptnkne.ws/CMHJ

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related