Berlin Sa 27. Juni: 70 Jahre nach Beginn des Koreakriegs – Demonstration für Frieden auf der koreanischen Halbinsel

Vor 70 Jahren, am 25. Juni 1950, brach der Koreakrieg aus. Leider wurde der Krieg nur mit einem Waffenstillstand beendet und die koreanische Halbinsel befindet sich nach wie vor im Kriegszustand. Mit dem Amtsantritt des Präsidenten Moon Jae-In 2017 flackerte die Hoffnung auf, dass der Krieg in Korea endlich beendet wird. Es fanden drei Gipfeltreffen innerhalb eines Jahres statt und die zwei gemeinsamen Erklärungen von Panmunjom und Pyongyang wurden verkündet. Jedoch scheiterten die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea. Die verhängten Sanktionen gegen Nordkorea wurde noch verschärft. Als Antwort auf die unentschlossene Haltung Südkoreas ließ Nordkorea am 16. Juni 2020 das gemeinsame Verbindungsbüro in Kaesong sprengen.

Lasst uns angesichts dieser anhaltenden Kriegsgefahr gemeinsam für den Frieden nicht nur in Korea, sondern auch auf der ganzen Welt demonstrieren!

Zeit: Am Samstag, den 27. Juni 2020, 15.00 – 17.00 Uhr

Ort: Potsdamer Platz (am Pavillon der Einheit)

Veranstalter: Korea Verband & Solidarity of Korean People in Europe

Kontakt: herimdang@hotmail.com / 0177 501 0513

* Bringt Eure Getränke und einen Mund-Nasen-Schutz mit.

* Tragt weiße T-Shirts als Symbol des Friedens.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related