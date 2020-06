Kundgebung Brandenburger Tor – Gedenken an den 22. Juni 1941, als das faschistische Deutschland die UdSSR überfallen hat und der opferreichste Krieg in der Geschichte der Völker der Sowjetunion begann. US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen und verschrotten!

Die USA planen neue Atombomben in Deutschland zu stationieren, die punktgenau und tief in die Erde eindringen und als Angriffswaffe gegen Russland dienen können. Im Ernstfall würden diese Atombomben von der Bundeswehr mit deutschen Maschinen ins Ziel geflogen. Die Bundesverteidigungsministerin betreibt dafür vehement die Anschaffung neuer Atombomber, um „die nukleare Teilhabe“ zu erhalten.

Das ist keine Friedenspolitik, sondern eine gefährliche Aufrüstung!

Kundgebung

am Montag, den 22.6.2020

am Brandenburger Tor/Platz des 18. März

in der Zeit von 17:30 – 19:00 Uhr

im Bündnis mit Friedenskoordination-Berlin: frikoberlin.de

