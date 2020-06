Die Mär vom „begrenzten Nuklearkrieg“ in Europa (german-foreign-policy.com)

Die NATO wird künftig bei etwaigen bewaffneten Auseinandersetzungen mit Russland „früher als bisher mit nuklearer Vergeltung drohen“ können. Dies geht aus einem Bericht über entsprechende, bisher geheimgehaltene Pläne des Bündnisses hervor, die in der vergangenen Woche beim NATO-Verteidigungsministertreffen besprochen wurden. Möglich wird es zudem sein, konventionell bewaffnete Mittelstreckenraketen, die die NATO in Europa zu stationieren erwägt, im Spannungsfalle nuklear umzurüsten. Im Hintergrund spielen offenbar US-Pläne eine Rolle, mit Atomwaffen geringerer Sprengkraft bei Bedarf einen angeblich „begrenzten“ Nuklearkrieg führen zu können. Darauf läuft die US-Nukleardoktrin von Anfang 2018 hinaus. Legitimiert werden die Pläne mit einer angeblichen russischen Strategie der „Eskalation zur Deeskalation“, deren Existenz freilich auch von westlichen Experten bezweifelt wird. Der angeblich „begrenzte“ Nuklearkrieg gegen Russland fände nach Lage der Dinge auf europäischem Territorium statt.

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8311/

