Wie wir die Sowjetunion und die Tschechoslowakei für Plastiktüten verkauft haben – Eine Botschaft an die Leser in Hongkong (Orinoco Tribune)

Von Andre Vltchek – 20. Juni 2020

https://orinocotribune.com/how-we-sold-soviet-union-and-czechoslovakia-for-plastic-shopping-bags-message-to-honk-kong-readers/

Seit Monaten ist dies eine Geschichte, die ich mit jungen Lesern in Hongkong teilen möchte. Jetzt scheint es die wirklich angemessene Zeit zu sein, in der der ideologische Kampf zwischen dem Westen und China tobt und Hongkong und die ganze Welt darunter leiden.

Ich möchte sagen, dass nichts davon neu ist, dass der Westen bereits so viele Länder und Gebiete destabilisiert und zig Millionen junger Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen hat.

Ich weiß, weil ich in der Vergangenheit einer von ihnen war. Wenn ich nicht wäre, wäre es unmöglich zu verstehen, was jetzt in Hongkong passiert.

* *

Ich wurde in Leningrad geboren, einer wunderschönen Stadt in der Sowjetunion. Jetzt heißt es St. Petersburg und das Land ist Russland. Mama ist halb Russin, halb Chinesin, Künstlerin und Architektin. Meine Kindheit war zwischen Leningrad und Pilsen aufgeteilt, einer Industriestadt, die für ihr Bier bekannt ist, am westlichen Ende der ehemaligen Tschechoslowakei. Papa war Nuklearwissenschaftler.

Die zwei Städte waren unterschiedlich. Beide stellten etwas Wesentliches in der kommunistischen Planung dar, ein System, das Ihnen von den westlichen Propagandisten beigebracht wurde, zu hassen.

Leningrad ist eine der schönsten Städte der Welt mit einigen der größten Museen, Opern- und Balletttheatern sowie öffentlichen Räumen. In der Vergangenheit war es die russische Hauptstadt.

Pilsen ist winzig, mit nur 180.000 Einwohnern. Aber als ich ein Kind war, zählte es mit mehreren ausgezeichneten Bibliotheken, Kunstkinos, einem Opernhaus, Avantgarde-Theatern, Kunstgalerien, einem Forschungszoo, mit Dingen, die nicht sein konnten, wie ich später erkannte (als es zu spät war). , sogar in den US-Städten mit einer Million Einwohnern.

Beide Städte, eine große und eine kleine, hatten ausgezeichnete öffentliche Verkehrsmittel, riesige Parks und Wälder am Rande sowie elegante Cafés. Pilsen hatte unzählige kostenlose Tennisanlagen, Fußballstadien und sogar Badmintonplätze.

Das Leben war gut, sinnvoll. Es war reich. Nicht reich an Geld, aber kulturell, intellektuell und gesundheitlich reich. Jung zu sein hat Spaß gemacht, mit Wissen frei und leicht zugänglich, mit der Kultur an jeder Ecke und Sport für alle. Das Tempo war langsam: viel Zeit zum Nachdenken, Lernen, Analysieren.

Es war aber auch der Höhepunkt des Kalten Krieges.

Wir waren jung, rebellisch und leicht zu manipulieren. Wir waren nie zufrieden mit dem, was uns gegeben wurde. Wir haben alles für selbstverständlich gehalten. Nachts wurden wir an unsere Radioempfänger geklebt und hörten BBC, Voice of America, Radio Free Europe und andere Rundfunkdienste, die darauf abzielten, den Sozialismus und alle Länder, die gegen den westlichen Imperialismus kämpften, zu diskreditieren.

Tschechische sozialistische Industriekonglomerate bauten solidarisch ganze Fabriken, von Stahl bis zu Zuckerfabriken, in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Aber wir sahen darin keinen Ruhm, weil westliche Propagandastellen solche Unternehmungen einfach lächerlich machten.

Unsere Kinos zeigten Meisterwerke des italienischen, französischen, sowjetischen und japanischen Kinos. Aber wir sollten Müll aus den USA verlangen

Das Musikangebot war großartig, von live bis aufgenommen. Fast die gesamte Musik war tatsächlich erhältlich, allerdings mit einiger Verzögerung, in örtlichen Geschäften oder sogar auf der Bühne. Was in unseren Läden nicht verkauft wurde, war nihilistischer Müll. Aber genau das wurde uns gesagt. Und wir haben es uns gewünscht und es mit religiöser Ehrfurcht auf unsere Kassettenrekorder kopiert. Wenn etwas nicht verfügbar war, riefen die westlichen Medien, dass es eine grobe Verletzung der Redefreiheit sei.

Sie wussten und wissen immer noch, wie man junge Gehirne manipuliert.

Irgendwann wurden wir zu jungen Pessimisten konvertiert und kritisierten alles in unseren Ländern, ohne zu vergleichen, ohne auch nur ein kleines bisschen Objektivität.

Kommt es Ihnen bekannt vor?

Uns wurde gesagt und wir wiederholten: Alles in der Sowjetunion oder der Tschechoslowakei war schlecht. Alles im Westen war großartig. Ja, es war wie eine fundamentalistische Religion oder ein Massenwahnsinn. Kaum jemand war immun. Eigentlich waren wir infiziert, wir waren krank, wurden zu Idioten.

Wir nutzten öffentliche, sozialistische Einrichtungen, von Bibliotheken bis zu Theatern, subventionierte Cafés, um den Westen zu verherrlichen und unsere eigenen Nationen zu beschmieren. Auf diese Weise wurden wir von westlichen Radio- und Fernsehsendern sowie von in die Länder geschmuggelten Veröffentlichungen indoktriniert.

In jenen Tagen wurden Plastiktüten aus dem Westen zu Statussymbolen! Sie wissen, diese Taschen, die Sie in einigen billigen Supermärkten oder Kaufhäusern bekommen.

Wenn ich über mehrere Jahrzehnte hinweg darüber nachdenke, kann ich es kaum glauben: junge gebildete Jungen und Mädchen, die stolz durch die Straßen gehen und billige Plastiktüten ausstellen, für die sie eine Menge Geld bezahlt haben. Weil sie aus dem Westen kamen. Weil sie den Konsum symbolisierten! Weil uns gesagt wurde, dass Konsum gut ist.

* *

Uns wurde gesagt, wir sollten uns Freiheit wünschen. Freiheit im westlichen Stil.

Wir wurden angewiesen, „für die Freiheit zu kämpfen“.

In vielerlei Hinsicht waren wir viel freier als der Westen. Ich erkannte es, als ich zum ersten Mal in New York ankam und sah, wie schlecht die Kinder in meinem Alter ausgebildet waren und wie gering ihr Wissen über die Welt war. Wie wenig Kultur gab es in normalen mittelgroßen nordamerikanischen Städten.

Wir wollten, wir forderten Designerjeans. Wir sehnten uns nach westlichen Musiklabels im Zentrum unserer LPs. Es ging nicht um das Wesentliche oder die Botschaft. Es war Form über Substanz.

Unser Essen war schmackhafter, ökologisch hergestellt. Aber wir wollten farbenfrohe westliche Verpackungen. Wir haben Chemikalien verlangt.

Wir waren ständig wütend, aufgeregt, konfrontativ. Wir haben unsere Familien verärgert.

Wir waren jung, aber wir fühlten uns alt.

Ich veröffentlichte mein erstes Gedichtband, ging dann, schlug die Tür hinter mir zu und ging nach New York.

Und bald darauf wurde mir klar, dass ich betrogen wurde!

* *

Dies ist eine sehr vereinfachte Version meiner Geschichte. Der Platz ist begrenzt.

Aber ich bin froh, dass ich es mit meinen Lesern in Hongkong und natürlich mit meinen jungen Lesern in ganz China teilen kann.

Zwei wundervolle Länder, die früher mein Zuhause waren, wurden verraten, buchstäblich umsonst verkauft, für Designerjeans und Plastiktüten.

Westen gefeiert! Monate nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems wurden beide Länder von westlichen Unternehmen buchstäblich aller Dinge beraubt. Die Menschen verloren ihre Häuser und Jobs und der Internationalismus wurde abgeschreckt. Stolze sozialistische Unternehmen wurden privatisiert und in vielen Fällen liquidiert. Theater und Kunstkinos wurden in billige Second-Hand-Kleidermärkte umgewandelt.

In Russland sank die Lebenserwartung auf das afrikanische Niveau südlich der Sahara.

Die Tschechoslowakei war in zwei Teile geteilt.

Jetzt, Jahrzehnte später, sind sowohl Russland als auch Tschechien wieder reich. Russland hat viele Elemente eines sozialistischen Systems mit zentraler Planung.

Aber ich vermisse meine beiden Länder, wie sie früher waren, und alle Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen dort sie auch vermisst. Ich fühle mich auch Tag und Nacht schuldig, weil ich es mir erlaubt habe, indoktriniert zu werden, benutzt zu werden und auf eine Art und Weise zu verraten.

Nachdem ich die Welt gesehen habe, verstehe ich, dass das, was sowohl der Sowjetunion als auch der Tschechoslowakei widerfahren ist, auch vielen anderen Teilen der Welt passiert ist. Und im Moment zielt der Westen mit Hongkong auf China.

Wann immer in China, wann immer in Hongkong, wiederhole ich immer wieder: Bitte folgen Sie nicht unserem schrecklichen Beispiel. Verteidige deine Nation! Verkaufen Sie es metaphorisch nicht für schmutzige Plastiktüten. Tun Sie nichts, was Sie für den Rest Ihres Lebens bereuen würden!

