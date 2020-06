Berlin: Erinnerung an den 22. Juni 1941 und den Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion

Am morgigen Montag den 22. Juni jährt sich der Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion.

Unternehmen Barbarossa war der Deckname für den Überfall am 22. Juni 1941. Der Beginn eines rassistischen Vernichtungskriegs mit dem Ziel der Zerstörung des „jüdischen Bolschewismus“. Ziel war es die Sowjetunion zu erobern, die jüdischen Bevölkerungsteile zu vernichten und die Führung des Landes zu ermorden. Die Zivilbevölkerung sollte unterjocht werden. Die Bodenschätze des Landes geraubt werden. Eroberte Gebiete sollten germanisiert werden. Einsatzgruppen begingen hinter der Front Massenmorde vor allem an Juden, Kommunisten und an der Zivilbevölkerung.