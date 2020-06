Umstrittenes Buch von John Bolton: Trump plante Invasion von Venezuela, um daraus ein US-Territorium zu machen (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/john-boltons-book-trump-planned-to-invade-venezuela-to-turn-it-into-a-us-territory-guaido-is-a-child/

John Bolton, ein US-Diplomat und ehemaliger US-Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, enthüllte, dass der Oppositionsabgeordnete Juan Guaidó für Trump im Vergleich zu Präsident Nicolás Maduro „schwach“ und ein „Kind“ zu sein schien. „Obwohl Trump dem Vorschlag zustimmte, zu erklären, dass die USA Guaidó anstelle von Maduro anerkannten, war Trump 30 Stunden später besorgt, dass Guaidó schwach zu sein schien – ein“ Kind „im Vergleich zu dem“ harten „Maduro – und erwog eine Kursänderung.“ Bolton schrieb in dem Buch, das er veröffentlichen will, das tiefe Geheimnisse des US-amerikanischen kaiserlichen Gerichts enthüllen wird.

Bolton behauptete, Trump sei immer inkonsistent und skeptisch gewesen gegenüber der Unterstützung von Juan Guaidó. Der ehemalige Sicherheitsberater porträtiert den US-Präsidenten als unentschlossen hinsichtlich seiner Unterstützung für die Übergangsregierung.

Den Berichten zufolge hätte Trump vorgeschlagen, militärische Gewalt gegen Venezuela anzuwenden, und versichert, dass „eine Invasion in Venezuela cool wäre“. Laut Bolton sagte Trump, dass „Venezuela bereits Teil der Vereinigten Staaten war“.

Das Buch mit dem Titel „Der Raum, in dem es geschah: Eine Erinnerung an das Weiße Haus“ bietet ein Porträt seiner Tage im Weißen Haus und der Art und Weise, wie Präsident Trump Entscheidungen getroffen hat.

Nach diesen Enthüllungen erklärte der venezolanische UN-Botschafter Samuel Moncada, Boltons Buch beweise „den genozidalen Charakter des Annexionsplans von Washington“. Trump glaubt, dass eine Invasion in Venezuela eine gute Idee ist, weil „es zu den Vereinigten Staaten gehört“. Das denken alle Rassisten seit zwei Jahrhunderten “, sagte Moncada.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verwies ebenfalls auf das Buch und erklärte, dass „die Wahrheiten, die wir besiegt haben, enthüllt werden und dass wir weiterhin mit Adel, Moral und Patriotismus besiegen werden“.

Das Buch soll am 23. Juni in den Handel kommen.

Das Weiße Haus verklagt Bolton

Die Regierung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, verklagte Bolton, um zu verhindern, dass seine Memoiren in Buchhandlungen gehen, und argumentierte, dass sie vertrauliche Informationen preisgeben, die die nationale Sicherheit des Landes gefährden könnten.

Die Klage „Vereinigte Staaten von Amerika gegen John Bolton“, die beim Bundesgericht in Washington eingereicht wurde, soll verhindern, dass das erwartete Buch des ehemaligen Trump-Beraters die Buchhandlungen erreicht, wenn es für den 23. Juni geplant ist.

Die Veröffentlichung dieses Textes „mit vertraulichen Informationen“ würde „eine klare Aufschlüsselung der Vereinbarungen bedeuten, die (Bolton) als Bedingung für seine Anstellung (als Trumps Berater) und als Bedingung für den Zugang zu streng vertraulichen Informationen unterzeichnet hat“, so das Justizministerium .

Laut den Bolton-Redakteuren von Simon & Schuster wird das Buch zeigen, dass Trump in anderen Aspekten seiner Außenpolitik „ukrainische Verstöße“ begangen hat, und sich auf den Druck des Präsidenten auf Kiew beziehen, sich in die US-Wahlen einzumischen, was ihn frustriert hat Amtsenthebungsverfahren.

„Dies ist das Buch, das Donald Trump nicht lesen möchte“, proklamierte der Verlag in einer Erklärung letzte Woche.

