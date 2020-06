Der Blick der NATO nach Ostasien (german-foreign-policy.com)

Die NATO soll ihre Militärübungen und Operationen systematisch in die Asien-Pazifik-Region ausweiten: Dies fordert ein Experte des Washingtoner Think-Tanks Atlantic Council. Hintergrund ist die zunehmende Debatte darum, wie sich das westliche Kriegsbündnis gegen China in Position bringen soll. Die Volksrepublik sei „präsent in der Arktis, in Afrika und im Mittelmeer“, urteilt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg; darauf müsse man reagieren. In Think-Tanks heißt es, man solle chinesische Investitionen in die europäische Infrastruktur schärfer kontrollieren; „zivile Straßen, Häfen und Bahnstrecken“, an deren Ausbau die Volksrepublik sich beteilige, seien schließlich „ein wesentlicher Teil der NATO-Pläne für die militärische Mobilisierung“. Zudem stärkt die NATO ihre Beziehungen zu „Globalen Partnern“ wie Japan, Südkorea und Australien. Am gestern beendeten Treffen der NATO-Verteidigungsminister nahm erstmals deren Amtskollege aus Australien vollumfänglich teil. Der Atlantic Council verlangt auch den Aufbau eines militärischen NATO-Hauptquartiers in der Asien-Pazifik-Region.

