Brasilien: Indigener Chef der Kaiapó, Paulo Paiakan starb an den Folgen von Coronavirus

Der indigene Häuptling der Kaiapó, Paulo Paiakan starb an den Folgen von Coronavirus (covid-19).

Der 66-jährige Chef Paiakan wurde weltweit bekannt, weil er in den 1980er Jahren den Kampf gegen den Bau des Wasserkraftwerks Belo Monte anführte.

Er verstarb in einem Krankenhaus in der Stadt Redenção im Norden von Pará.

Am 8. Mai verstarb bereits der 41-jährige Häuptling Zé Carlos aus der ethnischen Gruppe der Arara in Xingu.

Ebenfalls am 14. starb der 53- jährige Chef Messias Kokama in der Gemeinde Parque das Tribos am Stadtrand von Manaus.

